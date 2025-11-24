Premio Emprendedores 2025: la fuerza detrás de quienes no se rinden

El Premio Emprendedores 2025 reunió a miles de testimonios de personas que han construido sus negocios paso a paso. Más allá de las cifras y del crecimiento económico, esta edición destacó por la fuerza emocional detrás de sus finalistas, quienes representan el trabajo invisible que sostiene a comunidades completas.

El evento, organizado por Compartamos Banco , Yastás y ConCrédito, reconoció a 10 emprendedores que lograron transformar sus ingresos, generar empleo local y mantener vivas actividades económicas en momentos de crisis.

De acuerdo con la organización, estos negocios son un ejemplo del impacto que tienen los micronegocios en México: pequeñas operaciones que, pese a limitaciones, terminan convirtiéndose en la base económica de miles de familias.

La premiación también hizo énfasis en el acompañamiento financiero como herramienta para fortalecer negocios que a menudo enfrentan retos como desastres naturales, pérdidas económicas o la falta de oportunidades laborales formales.

En esta edición, las historias finalistas reflejan disciplina, constancia y una enorme voluntad de salir adelante.

La historia que conmovió al público: Fernanda y su regreso después del huracán

Al finalizar la ceremonia, uno de los momentos más emotivos llegó con el testimonio de Fernanda Hernández, joven emprendedora de Acapulco.

Fernanda inició su negocio a los 21 años, vendiendo por mayoreo y últimas piezas a mujeres emprendedoras. Como mamá soltera, su meta siempre fue que otras mujeres —mamás solteras, estudiantes y personas mayores— también pudieran generar ingresos a través de su actividad.

Todo avanzaba con estabilidad hasta que el huracán Otis destruyó por completo su casa y su fuente de trabajo. En sus palabras, “no nos quedó nada, ni siquiera un lugar donde dormir”. La pérdida fue total, pero la voluntad de levantarse fue más grande.

Gracias al acompañamiento de Compartamos Banco y a un nuevo préstamo, pudo reiniciar su venta, invertir nuevamente y contactar a las clientas que aún la buscaban. Con apoyo de su mamá y la inspiración de su hija, reconstruyó un negocio que había quedado hecho pedazos.

Su mensaje, lleno de honestidad y fuerza, reflejó la esencia del premio: trabajar, ser constante y levantarse incluso cuando no queda nada. El público la ovacionó porque su historia sintetiza el espíritu de miles de emprendedores en México.

