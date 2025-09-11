Más Información

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México () respaldó la decisión de imponerle de hasta el 50% a productos originarios de China como autos, ropa, acero y electrodomésticos.

El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco “señaló que la medida representa un paso estratégico para proteger a la, preservar cerca de 325 mil empleos formales y defender el poder adquisitivo de los consumidores mexicanos frente a prácticas de competencia desleal que han impactado severamente la economía formal y la vigencia del estado de derecho”.

No obstante, consideró que “es indispensable, además, atender de manera decidida el problema estructural del comercio informal, el contrabando, la subfacturación y la piratería”.

Ello porque existen redes de distribución ilegales por las que se importan bajo esquemas de subfacturación o sin cumplir con normas, ni estándares de calidad ni sanidad.

