Washington D.C.— En medio de la tensión internacional por los recientes bombardeos de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas cerca de las costas de Buenaventura, en el Pacífico colombiano, el presidente estadounidense Donald Trump fue distinguido este viernes con el recién creado Premio de la Paz de la FIFA durante la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial 2026, en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas.

El reconocimiento, impulsado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, recayó en Trump, quien desde hace años ha manifestado públicamente su deseo de ganar el Premio Nobel de la Paz. Infantino, cercano al mandatario, había reiterado que el estadounidense merecía un homenaje internacional por sus esfuerzos para negociar un alto el fuego en Gaza.

“Es una hermosa medalla que puedes llevar a donde quieras”, expresó Infantino al colocársela en mano. Trump se la colgó de inmediato frente a los asistentes. El certificado que recibió destaca sus supuestas acciones para “promover la paz y la unidad en todo el mundo”.

Entre el público estuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quienes viajaron a Washington para participar en las actividades relacionadas con la Copa Mundial que organizarán sus países en conjunto con Estados Unidos.

Infantino también entregó a Donald Trump un trofeo dorado, grabado con su nombre, que representa unas manos sosteniendo el mundo.

“Este es tu premio, este es tu premio de paz”, le dijo, elevando el tono de reconocimiento hacia el mandatario estadounidense.

Trump agradeció la distinción: “Este es verdaderamente uno de los grandes honores de mi vida”, afirmó en sus breves palabras.

Un día antes del evento, las fuerzas armadas de Estados Unidos publicaron un video de un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en medio de la controversia en el Senado por la legalidad de estas operaciones militares de la administración de Trump contra buques de este tipo y sus tripulantes.