Caracas. El jefe negociador del Gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, dijo que “con absoluta certeza” Venezuela se defenderá y luchará ante una eventual agresión por tierra, cielo o mar, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, visto por el chavismo como una “amenaza” para propiciar un cambio de régimen.

Apenas este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el mandatario venezolano tiene los días "contados" y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela.

"Somos gente de paz, pero tengan la certeza de que llegado el caso de que una agresión ose entrar a territorio sagrado de Venezuela, o a nuestro cielo sagrado, o nuestros mares y ríos sagrados, tengan la absoluta certeza de que vamos a luchar", expresó Rodríguez al intervenir en la Asamblea de los Pueblos, inaugurada este martes en Caracas y transmitida por el canal estatal VTV.

El también presidente del Parlamento aseguró que Estados Unidos quiere "una guerra para asolar a Venezuela" y desestimó que el despliegue militar en el Caribe sea para combatir el narcotráfico, como asegura el presidente Donald Trump, al considerar que se trata de una "hipocresía pura" y "una narrativa extravagante".

En este contexto, afirmó que Estados Unidos ha desplegado el "22% de su fuerza naval" en el Caribe, cuando, aseguró, por "ese mar solo pasa el 3 % de la droga proveniente los países productores".

"Siempre habrá un imperio agresivo, siempre habrá la intención de supremacistas y fascistas. Pero cuando estos intentos y esas asonadas aparezcan, que nos encuentren unidos, que nos encuentren fuertes, firmes, integrados, los pueblos libres del mundo", instó el funcionario venezolano.

El despliegue de efectivos navales estadounidenses en el Caribe, cerca de aguas de Venezuela, es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron una conversación telefónica en noviembre que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.

Durante el diálogo, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que Maduro renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro, añade el periódico.

Según el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la Asamblea de los Pueblos se celebrará en Caracas entre este martes y próximo jueves, con delegaciones internacionales que discutirán diversos temas como 'paz versus militarización de América Latina y el Caribe' y 'guerra económica y extorsión política', así como 'medidas coercitivas unilaterales, aranceles punitivos y asfixia financiera contra los pueblos'.

