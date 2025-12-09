Maduro tiene los "días contados", dice Trump; no descarta una invasión terrestre a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista publicada este martes que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tiene los días "contados" y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela.

"Sus días están contados", declaró Trump en una conversación con Politico, tras ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder.

El presidente evitó responder cuando la periodista Dasha Burns le preguntó si podía descartarse una intervención terrestre con tropas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano.

"No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?", señaló.

Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial. Foto: archivo

Operación "Lanza del Sur"

El Gobierno de Trump, que no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el narcotráfico.

Esa operación, bautizada como "Lanza del Sur", ha destruido una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, matando de forma extrajudicial a más de 80 personas, a las que Washington acusa de "narcoterroristas".

Trump ha reiterado además en varias ocasiones que "pronto" comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.

Durante la conversación, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que Maduro renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro, añade el periódico.

"Parece que querían enderezar la lancha"

En la misma entrevista, habló del ataque del 2 de septiembre contra una presunta narcolancha, que ha desatado polémica al revelarse que, tras un promer bombardeo, quedaron sobrevivientes, pero el Departamento de Guerra, encabezado por Pete Hegseth, ordenó matarlos en un segundo ataque.

Según Trump, los supervivientes del primer ataque intentaron enderezar la embarcación antes de ser alcanzados por un segundo bombardeo.

"Parecía que intentaban dar la vuelta al barco, pero yo no me meto en eso. Eso es cosa suya", declaró Trump en una entrevista con Politico.

El mandatario defendió que el almirante que llevó a cabo el ataque, Frank Bradley, es "un hombre muy respetado" aunque aseguró que el video del golpe "no es bonito".

