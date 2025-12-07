Más Información

Washington. El gobierno de Estados Unidos denunció este domingo la “naturaleza vil del régimen criminal” de en tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, considerado un preso político por la oposición, y deploró también las condiciones de su detención.

“La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del de Maduro”, dijo en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y después en español la Embajada de en Venezuela.

El régimen venezolano afirmó que el exgobernador opositor muerto en prisión la víspera sufrió un infarto, y aseguró que era procesado “con plena garantía de sus derechos”.

“El día sábado 06 diciembre de 2025, aproximadamente a las 06:33 horas, el ciudadano manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio (...) fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después”, indicó el ministerio de Servicio Penitenciaría en un comunicado.

La declaración de Estados Unidos se produce en un momento de máxima tensión ante una posible acción de contra Venezuela tras su despliegue militar cerca del país en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el , algo que Caracas ve como una “amenaza” que busca propiciar un cambio de gobierno.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó de que el exgobernador del estado Nueva Esparta murió producto de un infarto, como reportaron previamente varias ONG y partidos políticos.

No obstante, los líderes opositores y advirtieron ayer que el fallecimiento de Díaz revela un “patrón sostenido de represión estatal” y denunciaron que ya son siete los presos políticos que han muerto en prisión luego de las presidenciales del 28 de julio de 2024.

Machado y González Urrutia subrayaron que su integridad y vida eran “responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado” en El Helicoide, como se conoce a la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y descartaron que su muerte sea “común”.

Díaz, activista del partido opositor Acción Democrática y también exconcejal y exalcalde, fue detenido en noviembre de 2024 en un contexto de tras las presidenciales de ese año, en las que la mayor coalición opositora denunció como el resultado que dio la reelección a Maduro.

El político fallecido cuestionó la falta de publicación de los resultados desglosados de las presidenciales y denunció, días antes de su detención, la crisis de que vivió en noviembre el estado de Nueva Esparta, que el Gobierno atribuyó a ataques de la oposición.

