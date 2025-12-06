Más Información
Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"
Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan 3 muertos y 7 heridos
Precios de locura: Un boleto para la inauguración del Mundial entre México y Sudáfrica roza el millón de pesos
¿Listo para bailar, cantar y romper piñatas en esta temporada navideña? Acude a las actividades que autoridades de CDMX tienen para ti
Sheinbaum defiende la justa medianía en la 4T; "no hay justificación para vivir con lujos y privilegios", advierte
Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo
Mónica Fernández, directora del INDEP, responde a supuesto fraude en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; "son vaciladas", dice
Científicos ganadores del Nobel subrayan la importancia de financiar la ciencia básica para futuros avances médicos
Indagan causas de explosión frente a la Policía de Coahuayana, Michoacán; trasladan a heridos en helicóptero
Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia advirtieron que el fallecimiento, bajo custodia del Estado venezolano, del exgobernador del estado Nueva Esparta (insular) Alfredo Díaz revela un "patrón sostenido de represión estatal".
Además, los líderes opositores denunciaron que ya son 12 los presos políticos que han muerto en prisión desde julio de 2024.
Lee también Aplazan audiencia contra Mangione por el asesinato de directivo de UnitedHealthcare
es
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]