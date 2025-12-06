Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia advirtieron que el fallecimiento, bajo custodia del Estado venezolano, del exgobernador del estado Nueva Esparta (insular) Alfredo Díaz revela un "patrón sostenido de represión estatal".

Además, los líderes opositores denunciaron que ya son 12 los presos políticos que han muerto en prisión desde julio de 2024.

