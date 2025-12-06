Más Información

Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan dos muerto y 8 heridos

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan dos muerto y 8 heridos

Asisten 600 mil personas al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum de 7 años de la 4T

Asisten 600 mil personas al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum de 7 años de la 4T

Estos serán los horarios de los juegos de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

Estos serán los horarios de los juegos de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

Mundial 2026: El partido número mil en la historia de las Copas del Mundo se jugará en México; ¿Cuándo y dónde?

Mundial 2026: El partido número mil en la historia de las Copas del Mundo se jugará en México; ¿Cuándo y dónde?

Sheinbaum defiende la justa medianía en la 4T; "no hay justificación para vivir con lujos y privilegios", advierte

Sheinbaum defiende la justa medianía en la 4T; "no hay justificación para vivir con lujos y privilegios", advierte

Mónica Fernández, directora del INDEP, responde a supuesto fraude en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; "son vaciladas", dice

Mónica Fernández, directora del INDEP, responde a supuesto fraude en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; "son vaciladas", dice

Acusan a exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación

Acusan a exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación

Científicos ganadores del Nobel subrayan la importancia de financiar la ciencia básica para futuros avances médicos

Científicos ganadores del Nobel subrayan la importancia de financiar la ciencia básica para futuros avances médicos

"25 años después"; Castañeda sube foto con Fox, Rubén Aguilar...

"25 años después"; Castañeda sube foto con Fox, Rubén Aguilar...

Motociclistas armados someten y roban con violencia a clientes y dueño de negocio en Jiutepec, Morelos

Motociclistas armados someten y roban con violencia a clientes y dueño de negocio en Jiutepec, Morelos

Vuelven a asegurar celulares, puntas y tarjetas SIM durante operativos en penal de Culiacán

Vuelven a asegurar celulares, puntas y tarjetas SIM durante operativos en penal de Culiacán

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/) en hizo un llamado a que se agilice el escrutinio de las elecciones generales del 30 de noviembre, que no se ha movido desde hace más de 18 horas.

En un comunicado, la MOE/OEA, que encabeza el excanciller de Paraguay, , llamó "a agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados".

"Hasta el momento, en un contexto de evidentes demoras, la MOE/OEA se mantiene atenta a los diversos procedimientos que forman parte del proceso. Cabe señalar que los datos estadísticos recabados por las y los observadores de la OEA en las distintas juntas observadas confirman un resultado sumamente ajustado", subrayó el organismo observador.

Lee también

La misma fuente señaló que ha mantenido una presencia ininterrumpida dando seguimiento al proceso postelectoral, observando el conteo de actas y repliegue de materiales en el Centro Logístico Electoral y la Bodega Tecnológica, además del desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas para el procesamiento y la divulgación de resultados.

Añadió que la Misión "ha tomado nota de que la gestión y el procesamiento del material electoral ha registrado demoras e intermitencias. Sumado a lo anterior, la MOE/OEA ha registrado la marcada falta de pericia en el desarrollo y ejecución, especialmente de las soluciones tecnológicas, lo que ha causado retrasos en los escrutinios".

"Desde la noche del domingo y hasta el jueves, la Misión registró intervalos de disponibilidad del sitio de divulgación de resultados preliminares", subraya el comunicado.

Una mujer emite su voto durante las elecciones generales de Honduras en un colegio electoral en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños votaron por presidente el 30 de noviembre de 2025, en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde. Foto: AFP
Una mujer emite su voto durante las elecciones generales de Honduras en un colegio electoral en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños votaron por presidente el 30 de noviembre de 2025, en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde. Foto: AFP

Lee también

La Misión de la OEA también saludó "la actitud de quienes han mantenido la paciencia, llamando a la tranquilidad durante esta etapa crucial del proceso" y expresó que "es fundamental que la ciudadanía y, especialmente los partidos políticos, se mantengan ejerciendo las facultades de supervisión y vigilancia que la Ley les confiere".

La MOE/OEA también considera "imperativo que las autoridades electorales garanticen plenamente que las etapas subsecuentes del proceso, incluyendo el alto volumen de actas aún no contabilizadas, el escrutinio especial y la fase de impugnaciones, se lleven a cabo con total claridad, máxima eficiencia y sin ningún tipo de retraso".

El equipo de observadores del organismo continental estará el domingo en el municipio de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso, al este del país, fronterizo con Nicaragua, donde sus habitantes votarán para elegir a sus autoridades locales y nacionales, lo que no pudieron hacer el 30 de noviembre por varias irregularidades denunciadas.

Candidato respaldado por Trump mantiene ventaja con 88.02% de las actas escrutadas

Desde que se detuvo el conteo de votos en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE), los resultados se mantienen, con el 88.02% de las actas escrutadas, con Nasry Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezando con 1.132.321 votos (40.19 %).

Le sigue Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, con 1.112.570 (39.49 %), una tendencia estable desde el jueves.

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19.30 %).

Los hondureños votaron para elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo