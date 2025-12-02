Más Información

Inicia debate sobre lista de 10 candidaturas a la FGR; Jucopo hace cambio de última hora e incluye al morenista Félix Herrera

“Cayeron dos, nos faltan dos” Chapitos, dice el gobierno de EU tras declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán

Trump advierte que cualquier país que trafique droga hacia EU "está sujeto a ataques"

Rumbo a la FGR; los 10 perfiles que aspiran encabezar la fiscalía

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Sheinbaum propone modificar monedas de 10 y 20 pesos; así es como la Presidenta plantea que sean

Gusano barrenador de ganado: Sader activa modificación para contener y erradicar plaga; esto es lo que implica

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil millones de dólares

Sheinbaum revela que busca llamada con el Papa León XIV; espera que se reúnan y visite México

Diputada del PVEM propone prohibir venta de juguetes bélicos como pistolas y bombas en la CDMX

Turnan a comisiones del Congreso iniciativas de Brugada contra la violencia familiar entre pareja; plantean penas de hasta nueve años

Tegucigalpa. El presentador de televisión tomó una leve ventaja sobre el empresario Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump, al reanudarse este martes el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Honduras.

Asfura, empresario de 67 años, obtiene 39.95% de los votos frente 39.80% de Nasralla, un animador de televisión de 72 años, tras escrutadas 61.64% de .

El escrutinio de los comicios generales se reactivó la tarde del martes, luego de permanecer interrumpido desde la madrugada del lunes.

Hasta entonces, Nasralla, del Partido Liberal (PL), se hallaba en segundo puesto, aunque en empate técnico con Asfura, del conservador Partido Nacional (PN).

Trump, quien interviene directamente en los comicios celebrados el domingo, apoya decididamente a Asfura y advirtió el lunes de "consecuencias graves" si en Honduras deciden "cambiar los resultados" de las presidenciales.

Ante el emplazamiento de Trump para que se concluya el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) explicó este martes que se registraron "problemas técnicos" en la empresa contratada para la divulgación de resultados.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, anunció que se estaban subsanando los problemas para reanudar el proceso y proclamar al ganador en el plazo legal de máximo un mes después de la votación.

"Habrá resultados definitivos y legítimos", subrayó Hall.

Apenas reanudado el recuento de votos, se desató la euforia en la sede del Partido Liberal, donde los seguidores de Nasralla agitaban banderas roji-blancas de su agrupación.

