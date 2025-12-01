Más Información

Sheinbaum asegura que salida del fiscal Gertz Manero fue acordada; "inicia una nueva etapa" en FGR, dice

Diputados y senadores se dan Navidad de 208 mdp

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Mundial 2026: ¿Irá Sheinbaum al sorteo en Washington?; esto dice la Presidenta

Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

Crónica: En pangas, comunidades reciben kits de medicinas

“Mi trabajo definirá mi futuro político”: entrevista a María Teresa Ealy Díaz

“Hay que apoyar a la Presidenta; todavía es temporada de zopilotes”: los mensajes de AMLO a Sheinbaum en su reaparición

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

Línea A del Metro: le inyectan recursos; aún falla

Aumenta 300% expedición de licencias para motocicletas

Más de seis millones de personas fueron convocados a elegir al presidente de , a los tres designados (figuras que funcionan como vicepresidentes), a 298 alcaldes y a 129 diputados al Parlamento local, además de 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

El vencedor de los comicios sucederá el 27 de enero de 2026 a , líder del partido Libre, cuyo coordinador general es su esposo y principal asesor, el expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 por promover reformas constitucionales que la ley le impedía.

Muchos ciudadanos siguieron desde sus hogares y desde los centros de votación la transmisión de los primeros boletines, atentos a la puja entre y Salvador Nasralla.

Liderato en las votaciones

El candidato presidencial Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional y por quien el presidente de Estados Unidos, , pidió públicamente votar, mantiene el primer lugar, aunque por mínimos, en el conteo provisional de las elecciones presidenciales en , con 40% de los votos, según el último corte actualizado este lunes por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con base en el 55.87% de las mesas escrutadas.

Hacia las 07:30 hora local (13:30 GMT) Asfura sumaba 735 mil 703 votos (40%) frente a 731 mil 527 (39.78%) de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, una diferencia de apenas 0.22 puntos porcentuales que mantiene la contienda abierta.

La candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), se mantiene relegada al tercer lugar con 352 mil 836 votos (19.18%).

Cinco partidos concurrieron en los comicios generales de este domingo, con cuatro candidaturas presidenciales en liza, aunque solo el oficialista Libre, el Nacional y el Liberal llegaban con posibilidades reales de triunfo.

Los dos partidos restantes suman conjuntamente 18 mil 751 votos (1.01%), según el órgano electoral.

Hay un clima cargado de expectación en Honduras, donde reina la calma tras el cierre de las urnas el domingo, una hora después de lo previsto, dada la afluencia de electores.

Los seguidores del Partido Nacional celebran los datos iniciales que sitúan a Asfura a la cabeza, mientras los del Partido Liberal insisten en que la tendencia podría revertirse conforme avance el escrutinio.

Dirigentes y militantes de ambas fuerzas aguardan los resultados definitivos del , convencidos de que aún no hay un ganador claro.

De mantenerse la tendencia, Asfura, hijo de padres de origen palestino, asumiría la Presidencia bajo la bandera del Partido Nacional, formación que, según investigaciones y reportes periodísticos, acumuló un desgaste durante sus tres periodos de gobierno (2010-2022) por denuncias de corrupción y presuntas vinculaciones con redes de .

El candidato conservador recibió, cuando faltaban pocos días para las , el respaldo público de Trump, quien llamó al electorado hondureño a apoyarlo y prometió “mucho apoyo” para Honduras en caso de su triunfo y la posibilidad de “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas”.

