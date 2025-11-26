Más Información

Explosión en taller de pirotecnia en Huixquilucan deja un muerto y cinco heridos; operaba sin permisos

Dan orden de aprehensión a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; se convierte en testigo protegido de FGR

Sheinbaum se reúne con Adán Augusto en Palacio Nacional; senador evita dar declaraciones

"Para lo político ya habrá otros momentos"; Sheinbaum pide a Noroña solidaridad con Grecia Quiroz por muerte de Carlos Manzo

Tercer día de bloqueos carreteros en el país; estas son las vialidades que siguen cerradas por campesinos y transportistas

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Salinas Pliego ironiza sobre orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; esto dijo

"¡Fuera la CFE de la zona del SME!"; usuarios de electricidad mantienen bloqueos en Segob

Aplicación del Banco del Bienestar permitirá hacer transferencias en 2026; prevén incorporar pagos con CoDi y DiMo

Sheinbaum anuncia la construcción de supercomputadora "Coatlicue"; destaca que será la más poderosa de AL

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

Denunciaron y no las escucharon

Caracas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó este miércoles que su país lucha contra el "de manera implacable", después de que Estados Unidos formalizó la designación del , organización a la que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano, como un grupo terrorista extranjero (FTO).

"Está comprobado que casi el 100 % de la droga que sale de América hacia los y el mundo, sale de la costa del Pacífico", afirmó Saab en una conferencia de prensa con motivo del 56 aniversario del Ministerio Público.

El funcionario, que dijo citar datos de las Naciones Unidas y de "organizaciones internacionales", aseguró que es considerado uno de los países "con mayor récord de judicialización", así como "de procesar, sancionar, acusar, condenar a personas que trafiquen droga".

Además, enfatizó en que el país caribeño "no produce cocaína ni".

En ese sentido, advirtió que países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Brasil y Argentina sí son puntos de salida de y "nada tienen que ver con Venezuela".

Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el que, sostiene, busca combatir el narcotráfico procedente de Latinoamérica.

El mandatario venezolano, por su parte, considera esta movilización como un intento para sacarlo del poder, por lo que ha ordenado, desde hace meses, a que el país se mantenga en alerta y realice ejercicios de preparación militar ante una eventual "agresión".

