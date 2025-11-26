Más Información
Caracas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó este miércoles que su país lucha contra el tráfico de drogas "de manera implacable", después de que Estados Unidos formalizó la designación del Cartel de los Soles, organización a la que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano, como un grupo terrorista extranjero (FTO).
"Está comprobado que casi el 100 % de la droga que sale de América hacia los Estados Unidos y el mundo, sale de la costa del Pacífico", afirmó Saab en una conferencia de prensa con motivo del 56 aniversario del Ministerio Público.
El funcionario, que dijo citar datos de las Naciones Unidas y de "organizaciones internacionales", aseguró que Venezuela es considerado uno de los países "con mayor récord de judicialización", así como "de procesar, sancionar, acusar, condenar a personas que trafiquen droga".
Lee también "Venezuela enfrenta una coyuntura decisiva ante amenazas de EU", afirma Maduro; exhibe espada de Simón Bolívar
Además, enfatizó en que el país caribeño "no produce cocaína ni marihuana".
En ese sentido, advirtió que países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Brasil y Argentina sí son puntos de salida de drogas y "nada tienen que ver con Venezuela".
Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe que, sostiene, busca combatir el narcotráfico procedente de Latinoamérica.
Lee también EU designa terrorista al Cártel de los Soles y Venezuela lo califica de "ridícula patraña"
El mandatario venezolano, por su parte, considera esta movilización como un intento para sacarlo del poder, por lo que ha ordenado, desde hace meses, a que el país se mantenga en alerta y realice ejercicios de preparación militar ante una eventual "agresión".
