Jorge Romero destapa a López Rabadán para la Presidencia de la República; destaca también perfiles de gobernadores albiazules

Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Cruz Azul se convierte en semifinalista; elimina a Chivas

Circula tráiler documental de Emma Coronel: “Nunca lo llamé El Chapo, lo llamaba ‘mi amor’”

Christian Chávez y Fey llaman a concientizar acerca del VIH; dieron concierto en el Monumento a la Revolución

Grecia Quiroz responde a ataques; "si los perros ladran, es señal de que vamos bien", dice

Ronald Johnson reconoce acción del Gabinete de Seguridad tras caída de Pedro Inzunza Coronel, alias "Pichón", en Michoacán

Increpan a Pérez Dayán en la FIL Guadalajara por su voto que permitió la reforma judicial; "es un traidor", denuncia

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

Harfuch descarta presunto dinero del crimen organizado en Miss Universo; “no hay indicios”, asegura

Militares en retiro marchan al Zócalo; exigen condiciones dignas de retiro y respeto a las Fuerzas Armadas

Productores de Zacatecas anuncian bloqueos carreteros este 1 de diciembre; denuncian incumplimientos federales

Tegucigalpa., candidato del derechista Partido Nacional, tomó ligera ventaja en el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Honduras, de acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Escrutadas 34.25% de las actas, Asfura, el candidato al que el presidente estadounidense, , expresó su apoyo, lideraba con 40.6% de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del también derechista Partido Liberal, con 38.7% de los votos.

En tercer lugar se ubica la candidata oficialista, Rixi Moncada, con 19.6%.

Se trata de los primeros resultados que difunde el CNE, más de tres horas después de concluida la jornada electoral.

En conferencia de prensa, la presidenta del CNE Ana Paola Hall, los consejeros Marlon Ochoa y Cosette López-Osorio, su rayaron que se trata de resultados parciales.

El retraso en la difusión generó nerviosismo, tras una campaña plagada de señalamientos de fraude de uno y otro bando.

Asfura había hecho un llamado al CNE a no retrasar el anuncio.

“No tengamos a un país en espera, en ascuas, en tiniebla. Hágalo por el bien de la democracia, que la ley así lo dice”, dijo Asfura ante sus simpatizantes.

Moncada, del izquierdista Partido Libre, llamó a mantenerse "en pie de lucha", hasta que se difundan los resultados del 100% de las actas.

El expresidente Manuel Zelaya, coordinador general del partido Libre, insistió en que hay que esperar al conteo de todos los votos.

“Es lo moral, patriótico y apegado a una verdad plena que el pueblo ordenó en las urnas y que no podemos desconocer”, dijo Zelaya en X. Su esposa, la presidenta Xiomara Castro, replicó el mensaje.

