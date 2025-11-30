Más Información

Abaten a Pedro Inzunza, "El Pichón", tras enfrentamiento durante cateos en Sinaloa; detienen a dos miembros de su célula

Harfuch descarta presunto dinero del crimen organizado en Miss Universo; “no hay indicios”, asegura

García Harfuch afirma que con llegada de Ernestina Godoy se tendrá mejor coordinación; buscamos que se fortalezca, dice

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO - Cuartos de Final Vuelta - Apertura 2025 - Liga MX

Militares en retiro marchan al Zócalo; exigen condiciones dignas de retiro y respeto a las Fuerzas Armadas

Michoacán va por “El Timbas” y “El Botox”; principales implicados en el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero

Juez vincula a proceso a Jaciel "N", El Pelón, por extorsión en caso Carlos Manzo; seguirá preso

Casa Blanca le copia a AMLO: Saca su "Quién es quién en las mentiras" de los medios

Guerra Mayitos vs Chapitos desata incendios forestales

Polémicas de Miss Universo: México en las Naciones Unidas del glamour

Mis teorías conspirativas: adelanto de Horacio Castellanos Moya

Río de Janeiro.- El presidente brasileño, , le presentó este domingo a los brasileños cómo funcionará la nueva ley que elimina el impuesto de renta a los que ganan menos y que ataca "la injusticia tributaria" obligando a pagar más tributos a quienes ganan más.

Se trata de una reforma que presentó como candidato en 2022 y que será una pieza clave en las elecciones del próximo año, a las que el líder progresista ya dijo que aspirará.

"Quien vive en una mansión, tiene dinero en el exterior, colecciona autos importados, aviones privados y motos acuáticas, paga diez veces menos que un profesor, un policía o una enfermera", aseguró Lula en una transmisión en directo a todo el país por los medios de comunicación y las redes sociales.

La nueva ley, aprobada por unanimidad en la Cámara y el Senado, sancionada la semana pasada y que entrará en vigor en enero de 2026, elimina el impuesto de renta para quienes ganan hasta cinco mil reales mensuales (943 dólares) y aumenta la carga tributaria sobre los superricos.

También habrá una reducción proporcional para quienes tienen salarios de hasta siete mil 350 reales (mil 390 dólares), con lo cual, según el Gobierno, el universo de personas beneficiadas será de unos 25 millones.

Según cálculos del fisco brasileño, una persona que gana cuatro mil 800 reales (905 dólares) dejará de pagar cerca de 95% menos al año, lo que equivale prácticamente a un salario.

El líder progresista explicó que ese alivio fiscal será compensado con un impuesto del 10% sobre la renta de quienes ganan más de un millón de reales al año (188 mil 679 dólares) grupo que representa apenas el 0.1% de la población brasileña.

Lula señaló que la iniciativa busca enfrentar la "injusticia tributaria" que, según él, ha marcado la historia del país, en la que los trabajadores llegan a pagar hasta 27.5% de impuestos mientras las grandes fortunas contribuyen con apenas 2.5% en promedio.

"Era preciso cambiar, y estamos cambiando", afirmó en su pronunciamiento oficial.

El presidente destacó que el nuevo modelo tributario le inyectará 28 mil millones de reales (cinco mil 283 millones de dólares) a la economía del país en 2026, estimulando el consumo, el comercio y la generación de empleo.

