Río de Janeiro.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le presentó este domingo a los brasileños cómo funcionará la nueva ley que elimina el impuesto de renta a los que ganan menos y que ataca "la injusticia tributaria" obligando a pagar más tributos a quienes ganan más.

Se trata de una reforma que Lula presentó como candidato en 2022 y que será una pieza clave en las elecciones del próximo año, a las que el líder progresista ya dijo que aspirará.

"Quien vive en una mansión, tiene dinero en el exterior, colecciona autos importados, aviones privados y motos acuáticas, paga diez veces menos que un profesor, un policía o una enfermera", aseguró Lula en una transmisión en directo a todo el país por los medios de comunicación y las redes sociales.

La nueva ley, aprobada por unanimidad en la Cámara y el Senado, sancionada la semana pasada y que entrará en vigor en enero de 2026, elimina el impuesto de renta para quienes ganan hasta cinco mil reales mensuales (943 dólares) y aumenta la carga tributaria sobre los superricos.

También habrá una reducción proporcional para quienes tienen salarios de hasta siete mil 350 reales (mil 390 dólares), con lo cual, según el Gobierno, el universo de personas beneficiadas será de unos 25 millones.

Em menos de três anos de governo, colocamos novamente o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo. Tiramos pela segunda vez o país do Mapa da Fome. Teremos, em quatro anos, a menor inflação acumulada da história e a menor taxa de desemprego. O salário mínimo voltou a subir… — Lula (@LulaOficial) December 1, 2025

Según cálculos del fisco brasileño, una persona que gana cuatro mil 800 reales (905 dólares) dejará de pagar cerca de 95% menos al año, lo que equivale prácticamente a un salario.

El líder progresista explicó que ese alivio fiscal será compensado con un impuesto del 10% sobre la renta de quienes ganan más de un millón de reales al año (188 mil 679 dólares) grupo que representa apenas el 0.1% de la población brasileña.

Lula señaló que la iniciativa busca enfrentar la "injusticia tributaria" que, según él, ha marcado la historia del país, en la que los trabajadores llegan a pagar hasta 27.5% de impuestos mientras las grandes fortunas contribuyen con apenas 2.5% en promedio.

"Era preciso cambiar, y estamos cambiando", afirmó en su pronunciamiento oficial.

El presidente destacó que el nuevo modelo tributario le inyectará 28 mil millones de reales (cinco mil 283 millones de dólares) a la economía del país en 2026, estimulando el consumo, el comercio y la generación de empleo.

desa/mgm