Abaten a Pedro Inzunza, "El Pichón", tras enfrentamiento durante cateos en Sinaloa; detienen a dos miembros de su célula

Harfuch descarta presunto dinero del crimen organizado en Miss Universo; “no hay indicios”, asegura

García Harfuch afirma que con llegada de Ernestina Godoy se tendrá mejor coordinación; buscamos que se fortalezca, dice

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO - Cuartos de Final Vuelta - Apertura 2025 - Liga MX

Militares en retiro marchan al Zócalo; exigen condiciones dignas de retiro y respeto a las Fuerzas Armadas

Michoacán va por “El Timbas” y “El Botox”; principales implicados en el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero

Juez vincula a proceso a Jaciel "N", El Pelón, por extorsión en caso Carlos Manzo; seguirá preso

Casa Blanca le copia a AMLO: Saca su "Quién es quién en las mentiras" de los medios

Guerra Mayitos vs Chapitos desata incendios forestales

Polémicas de Miss Universo: México en las Naciones Unidas del glamour

Mis teorías conspirativas: adelanto de Horacio Castellanos Moya

Patricia Bullrich publicó su renuncia al cargo de ministra de Seguridad y la difundió en su cuenta de X. En un mensaje dirigido al presidente , la funcionaria explicó que la dimisión se hará efectiva a partir del 1° de diciembre. El 10, asumirá en su banca de senadora nacional.

Su sucesora será Alejandra Monteoliva, actualmente la segunda al mando en la cartera. Bullrich será la jefa de la en la Cámara Alta. El viernes, cuando juró como legisladora, tuvo su primer cortocircuito con Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular del Senado.

Este domingo, la ministra mostró el texto que le envió a Milei. “Agradezco profundamente la confianza que depositó en mí para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo”, escribió.

Respecto a su futura tarea en el Congreso, Bullrich sostuvo: “Continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad".

Bullrich elogió a Monteoliva: “Si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país, es ella”. Y agregó que “su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar una política de seguridad firme, seria y eficaz”.

ViveUSA

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Sueñas con trabajar en Estados Unidos? Conoce todas las visas que lo hacen posible

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

¿Por qué te niegan la visa americana de turista? 10 errores que nadie te contó

Parques Nacionales. Foto: iStock/Nikolas_jkd

Visitar parques nacionales en Estados Unidos será más caro: Conoce los precios 2026