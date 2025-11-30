Patricia Bullrich publicó su renuncia al cargo de ministra de Seguridad y la difundió en su cuenta de X. En un mensaje dirigido al presidente Javier Milei, la funcionaria explicó que la dimisión se hará efectiva a partir del 1° de diciembre. El 10, asumirá en su banca de senadora nacional.

Su sucesora será Alejandra Monteoliva, actualmente la segunda al mando en la cartera. Bullrich será la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara Alta. El viernes, cuando juró como legisladora, tuvo su primer cortocircuito con Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular del Senado.

Este domingo, la ministra mostró el texto que le envió a Milei. “Agradezco profundamente la confianza que depositó en mí para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo”, escribió.

Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional.



Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país. pic.twitter.com/hxsSPL7STb — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 30, 2025

Respecto a su futura tarea en el Congreso, Bullrich sostuvo: “Continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad".

Bullrich elogió a Monteoliva: “Si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país, es ella”. Y agregó que “su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar una política de seguridad firme, seria y eficaz”.

