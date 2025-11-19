Más Información

"El Licenciado", uno de los presuntos líderes del CJNG en 4 regiones de Michoacán y presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

El traje típico de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Alcalde de Tijuana acusa estrategia mediática en su contra tras acusaciones por lavado de dinero; exige investigar origen de denuncia

Harfuch reporta detención del autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo; está directamente vinculado con el CJNG

Libertad de Javier Duarte en suspenso; testigos narran rebeldía y obstrucción de Javier Duarte en proceso penal

SCJN da revés a Nueva Elektra del Milenio; deberá pagar 67 mdp a Hacienda

Grupo Salinas acusa violación a sus derechos humanos ante nueva resolución de la Corte; condena "sesgo" de la ministra Batres

Ryan Wedding, de estrella olímpica a líder narco; EU lo vincula con el Cártel de Sinaloa

Segunda marcha de la Generación Z y desfile cívico-militar: ruta, horarios y alternativas viales

Marcha de la Generación Z: Edson Andrade responde a acusaciones de Luisa Alcalde; "tengo que abandonar mi país", lamenta

Vinculan a proceso a tres participantes de la marcha Generación Z por tentativa de homicidio agravado

Detienen a policía en activo como presunto autor de triple homicidio y del asesinato de la pequeña Noelia Daylen en Oaxaca

El presidente de , Javier Milei, afirmó este miércoles que los necesita un aliado "firme" en Latinoamérica para "ayudarle a ordenar un continente descarriado" por el socialismo.

Al disertar en un evento del grupo empresarial Corporación América, afirmó que a las tres "anclas" de su modelo económico -la cambiaria, la monetaria y la fiscal- se le suman ahora "el ancla geopolítica y el ancla política".

Según el jefe de Estado, "el ancla política no es más ni menos que la voluntad de la gente que le dijo que no al pasado", en alusión a la victoria que el partido gobernante, la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, logró en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, comicios para los que Milei recibió el apoyo explicito del presidente de los Estados Unidos, Donald Trunp.

"El ancla geopolítica es clave: Argentina tiene hoy la posibilidad de ser protagonista de un cambio radical en las reglas de juego globales. Estados Unidos necesita un aliado firme en América Latina para ayudarle a ordenar un continente descarriado por décadas de socialismo del siglo XXI", dijo Milei, quien se reunió con Trump en la Casa Blanca en octubre pasado, poco antes de las elecciones en Argentina.

Además de darle respaldo político, Trump acordó con Milei una millonaria asistencia financiera por parte del Tesoro de los Estados Unidos.

Adicionalmente, la semana pasada Estados Unidos y Argentina firmaron un acuerdo marco con vistas a sellar un pacto bilateral en materia comercial y de inversiones.

"Argentina presenta una oportunidad de inversión única en un país que va a camino a ser el país más libre del mundo y volverse un faro global", aseveró Milei.

El presidente argentino reiteró que impulsará en el Congreso la aprobación de reformas en materia tributaria, laboral y de seguridad.

"Si hacemos las cosas bien, el mundo podría llegar a hablar de crecer 'a tasas argentinas' en los próximos años. Si logramos todas las reformas, este ritmo de crecimiento implicaría duplicar el cada siete años", aseguró.

