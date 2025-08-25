Más Información

Los estados y los municipios del país son apáticos para recaudar el impuesto predial, y ello deriva en que se obtengan pocos ingresos por dicho concepto, señaló el titular de la Auditoría Superior de la Federación (), David Colmenares.

Refirió otros países de Latinoamérica, como Argentina, Chile, Brasil y Costa Rica, recaudan más que México, que tiene un porcentaje muy bajo.

“Nosotros no pasamos del 0.2 por ciento del PIB, o sea se concentra la recaudación del predial solo en algunos municipios”, añadió, durante la presentación del libro “La transformación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en México”, de Benjamín Robles Montoya, en la .

Colmenares dijo que el desafío es mejorar la recaudación de los impuestos básicos, sin aumentar tasas, simplemente cumpliendo con lo que la ley ya les permite recaudar a los estados y municipios.

Recordó que la última Convención Nacional Hacendaria se realizó el año pasado, para modificar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y “cada vez estamos más cerca de poder hacer otra Convección Hacendaria” para que cada quien asuma su responsabilidad.

“No se trata de incrementar impuestos, sino que los estados y municipios hagan lo que ya tienen como facultades, porque pocos lo hacen. Ya cada vez son menos, pero sigue habiendo entidades federativas que no recaudan”, afirmó.

