El senador Néstor Camarillo anunció este lunes su renuncia a la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras cinco años al frente de la dirigencia estatal en Puebla, y adelantó que emprenderá una nueva etapa política bajo lo que llamó una “verdadera agenda ciudadana”.

En un mensaje difundido a través de un vídeo en redes sociales, el legislador agradeció a mujeres, hombres y jóvenes que lo acompañaron en su trayectoria dentro del tricolor y reconoció su apoyo en momentos difíciles.

“Soy un demócrata, un hombre de Estado que cree y defiende las instituciones y que respeta los signos. El mío hoy se cumple al frente de este partido. Considero que en la vida debemos ser autocríticos, reconocer qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer.

“Por ello tomo la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera Agenda Ciudadana. Por estas razones, en una decisión personal, libre y congruente, he decidido evolucionar, seguir del lado de la gente. Pero sobre todo a lo que nunca voy a renunciar es a encabezar una oposición responsable e inteligente que necesita a Puebla y que necesita a México”, sostuvo.

Camarillo sostuvo que su determinación es “personal, libre y congruente”, y aclaró que no significa un cambio de causa, sino un paso hacia la consolidación de una oposición “responsable e inteligente” en Puebla y en el país.

“No cambio de causa, ni de objetivo, ni mucho menos de meta. Mi causa es y siempre será Puebla. Mi objetivo seguirá siendo servir a las y los poblanos. (…) Estoy listo para seguir adelante, con fortaleza y con mucha valentía”, puntualizó.

El senador subrayó que su prioridad será colocar a los ciudadanos en el centro de las decisiones políticas y mantener su compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias poblanas.

Con esta renuncia el PRI se queda con 13 senadores y pierde la vicepresidencia que tenía en la Mesa Directiva, ya que el Partido Verde lo supera por un senador.

