Más Información
"El Mayo" Zambada, un capo entre las sombras por medio siglo; hoy "canta" contra políticos y militares mexicanos
Pam Bondi reconoce apoyo de México en captura de "El Mayo" Zambada; destaca juicio a líderes del narcotráfico
El senador Néstor Camarillo anunció este lunes su renuncia a la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras cinco años al frente de la dirigencia estatal en Puebla, y adelantó que emprenderá una nueva etapa política bajo lo que llamó una “verdadera agenda ciudadana”.
En un mensaje difundido a través de un vídeo en redes sociales, el legislador agradeció a mujeres, hombres y jóvenes que lo acompañaron en su trayectoria dentro del tricolor y reconoció su apoyo en momentos difíciles.
“Soy un demócrata, un hombre de Estado que cree y defiende las instituciones y que respeta los signos. El mío hoy se cumple al frente de este partido. Considero que en la vida debemos ser autocríticos, reconocer qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer.
Lee también Senadores del PRI exigen transparentar gasto en energía del Tren Maya; solicitan detallar inversión de 8 mil mdp
“Por ello tomo la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera Agenda Ciudadana. Por estas razones, en una decisión personal, libre y congruente, he decidido evolucionar, seguir del lado de la gente. Pero sobre todo a lo que nunca voy a renunciar es a encabezar una oposición responsable e inteligente que necesita a Puebla y que necesita a México”, sostuvo.
Camarillo sostuvo que su determinación es “personal, libre y congruente”, y aclaró que no significa un cambio de causa, sino un paso hacia la consolidación de una oposición “responsable e inteligente” en Puebla y en el país.
“No cambio de causa, ni de objetivo, ni mucho menos de meta. Mi causa es y siempre será Puebla. Mi objetivo seguirá siendo servir a las y los poblanos. (…) Estoy listo para seguir adelante, con fortaleza y con mucha valentía”, puntualizó.
Lee también Noroña llama “cretino” a Rutilio Escandón por defender condiciones de Alligator Alcatraz; condena actitud “servil” ante EU
El senador subrayó que su prioridad será colocar a los ciudadanos en el centro de las decisiones políticas y mantener su compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias poblanas.
Con esta renuncia el PRI se queda con 13 senadores y pierde la vicepresidencia que tenía en la Mesa Directiva, ya que el Partido Verde lo supera por un senador.
Mexicana opera primer vuelo comercial con modelo de última generación; despega del AIFA con destino a Tulum
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em