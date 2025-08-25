Más Información

"El Mayo morirá en prisión"; Pam Bondi, fiscal de EU, da conferencia

"El Mayo morirá en prisión"; Pam Bondi, fiscal de EU, da conferencia

"El Mayo" Zambada se declara culpable en EU; dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada se declara culpable en EU; dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada, un capo entre las sombras por medio siglo; hoy "canta" contra políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada, un capo entre las sombras por medio siglo; hoy "canta" contra políticos y militares mexicanos

Pam Bondi reconoce apoyo de México en captura de "El Mayo" Zambada; destaca juicio a líderes del narcotráfico

Pam Bondi reconoce apoyo de México en captura de "El Mayo" Zambada; destaca juicio a líderes del narcotráfico

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Sheinbaum inaugura Reunión Ministerial de AL y el Caribe rumbo a la COP30; destaca agenda de acción climática

Sheinbaum inaugura Reunión Ministerial de AL y el Caribe rumbo a la COP30; destaca agenda de acción climática

El senador Néstor Camarillo anunció este lunes su renuncia a la militancia del Partido Revolucionario Institucional (), tras cinco años al frente de la dirigencia estatal en Puebla, y adelantó que emprenderá una nueva etapa política bajo lo que llamó una “verdadera agenda ciudadana”.

En un mensaje difundido a través de un vídeo en redes sociales, el legislador agradeció a mujeres, hombres y jóvenes que lo acompañaron en su trayectoria dentro del tricolor y reconoció su apoyo en momentos difíciles.

“Soy un demócrata, un hombre de Estado que cree y defiende las instituciones y que respeta los signos. El mío hoy se cumple al frente de este partido. Considero que en la vida debemos ser autocríticos, reconocer qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer.

Lee también

“Por ello tomo la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera Agenda Ciudadana. Por estas razones, en una decisión personal, libre y congruente, he decidido evolucionar, seguir del lado de la gente. Pero sobre todo a lo que nunca voy a renunciar es a encabezar una oposición responsable e inteligente que necesita a Puebla y que necesita a México”, sostuvo.

Camarillo sostuvo que su determinación es “personal, libre y congruente”, y aclaró que no significa un cambio de causa, sino un paso hacia la consolidación de una oposición “responsable e inteligente” en Puebla y en el país.

“No cambio de causa, ni de objetivo, ni mucho menos de meta. Mi causa es y siempre será . Mi objetivo seguirá siendo servir a las y los poblanos. (…) Estoy listo para seguir adelante, con fortaleza y con mucha valentía”, puntualizó.

Lee también

El senador subrayó que su prioridad será colocar a los ciudadanos en el centro de las decisiones políticas y mantener su compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias poblanas.

Con esta renuncia el PRI se queda con 13 senadores y pierde la vicepresidencia que tenía en la Mesa Directiva, ya que el Partido Verde lo supera por un senador.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses