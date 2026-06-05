Juchitán, Oax. – El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, consideró que el movimiento magisterial “debería solidarizarse con México” y hacer a un lado los actos vandálicos que gran parte de la sociedad reprueba.

En un mensaje compartido en su cuenta de X, Solalinde Guerra señaló que “la causa de la CNTE puede ser legítima, pero la dirigencia debe entender que el fin no justifica los medios”. Chantaje cíclico por dinero y el vandalismo son responsabilidad de la dirigencia”, escribió.

Solalinde Guerra añadió un llamado a defender a México: “El movimiento magisterial debería solidarizarse con México en estos momentos en que es atacado. Entiéndanlo: ¡el pueblo está con su Presidenta!

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De inmediato recibió respuestas de usuarios: la CNTE le apoyó en el istmo de Tehuantepec en el 2015, cuando los federales estuvieron deteniendo las caravanas de migrantes, recordó Javi Cruz, quien recordó que el "vandalismo" usted estuvo presente para romper el cerco policial.

Nadie está a favor de la intervención ni injerencia de gobiernos extranjeros, pero la lucha magisterial ha sido y será legitima por los derechos laborales no sólo de los maestros, sino de trabajadores del estado, que la presidenta prometió echar abajo la reforma de pensiones”.

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