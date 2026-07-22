Grupo Financiero Banorte reportó una utilidad neta de 15 mil 550 millones de pesos en el segundo trimestre de 2026, un crecimiento de 6% respecto al mismo periodo del año anterior, con un buen desempeño en todos los segmentos de su cartera de crédito.

En su estado de resultados al segundo trimestre de 2026 enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el segundo grupo financiero más grande que opera en México informó que su cartera de crédito vigente alcanzó un saldo de un billón 273 mil 193 millones de pesos al cierre de junio, lo que representó un incremento anual de 8 por ciento. Todos sus portafolios registraron crecimiento, con un avance de 10% en consumo, 8% en comercial, 7% en gobierno y 2% en corporativo.

Banorte explicó que el desempeño del crédito estuvo impulsado principalmente por el financiamiento al consumo, apoyado por sus capacidades digitales y una estrategia enfocada en fortalecer la vinculación con los clientes.

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Dentro de este segmento, el crédito automotriz fue el de mayor crecimiento con un aumento anual de 26%, seguido del crédito de nómina con 14%, tarjetas de crédito con 12% y el financiamiento hipotecario con 5%. El saldo de la cartera de consumo ascendió a 554 mil 118 millones de pesos.

"La cartera de crédito refleja nuestra capacidad para crear la mejor experiencia financiera", afirmó Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte.

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En el segmento empresarial, la cartera comercial creció 8% anual y la corporativa 2%, mientras que el financiamiento al sector gobierno aumentó 7%. Los créditos a pequeñas y medianas empresas registraron un incremento de 7% frente al segundo trimestre de 2025.

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Por el lado de la captación, Banorte reportó un crecimiento anual de 6%, al sumar un billón 199 mil 68 millones de pesos en depósitos tradicionales. Los depósitos a la vista aumentaron 5% y los depósitos a plazo 9 por ciento.

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La institución informó además que su índice de morosidad se ubicó en 1.5%, incrementando 7 puntos base secuencialmente y 38 puntos base en el año, dentro de los niveles esperados para el portafolio. En tanto, el rendimiento sobre capital (ROE) fue de 25.7% y el rendimiento sobre activos (ROA) de 2.3%. El margen de interés neto se situó en 6.1% y el índice de eficiencia en 36.2%.

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