Más Información

Octavo escolta de Carlos Manzo está prófugo, señala Ramírez Bedolla; “hay una investigación de 360 grados", afirma

Octavo escolta de Carlos Manzo está prófugo, señala Ramírez Bedolla; “hay una investigación de 360 grados", afirma

Dictan prisión preventiva a "El Licenciado" y siete escoltas de Carlos Manzo; vinculación a proceso está por definirse

Dictan prisión preventiva a "El Licenciado" y siete escoltas de Carlos Manzo; vinculación a proceso está por definirse

Uruapan, otra vez de luto; mueren 7 habitantes en accidente de autobús

Uruapan, otra vez de luto; mueren 7 habitantes en accidente de autobús

Seis aerolíneas cancelan conexiones con Venezuela tras advertencia de EU

Seis aerolíneas cancelan conexiones con Venezuela tras advertencia de EU

"Perreo bendecido”, looks con mucho flow y la sorpresa de El Malilla: Así se vive el ambiente en el Flow Fest 2025

"Perreo bendecido”, looks con mucho flow y la sorpresa de El Malilla: Así se vive el ambiente en el Flow Fest 2025

"Poquitos quieren regresar al régimen de corrupción", dice Sheinbaum; presenta avances de Plan Lázaro Cárdenas en Oaxaca

"Poquitos quieren regresar al régimen de corrupción", dice Sheinbaum; presenta avances de Plan Lázaro Cárdenas en Oaxaca

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, ya tendría fecha de debut con el Real Valladolid

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, ya tendría fecha de debut con el Real Valladolid

Pemex dio contrato de 745 mdp a empresa del presidente de Miss Universo; padre de Fátima Bosch era directivo

Pemex dio contrato de 745 mdp a empresa del presidente de Miss Universo; padre de Fátima Bosch era directivo

¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada

¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada

Fiscalía de Guanajuato abre carpeta de investigación por presunto ciberataque a sus archivos digitales

Fiscalía de Guanajuato abre carpeta de investigación por presunto ciberataque a sus archivos digitales

Semar incinera casi 5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Acapulco; afectación al narco equivale a más de mil 303 mdp

Semar incinera casi 5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Acapulco; afectación al narco equivale a más de mil 303 mdp

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

El estará a cargo de un militar por primera vez desde el regreso a la democracia en 1983, según la designación que comunicó este sábado el gobierno de en el marco de la renovación de su gabinete.

El nuevo titular de Defensa será el teniente general Carlos Presti, actual jefe del Ejército.

El reemplazo es parte obligada del recambio de varios ministros que ganaron bancas al en las legislativas de octubre, cuando se impuso el oficialismo, y asumirán el 10 de diciembre próximo para impulsar leyes de reformas en el área laboral, previsional e impositiva.

Lee también

Su nombramiento representa un quiebre respecto a la designación de civiles para esa cartera, algo que mantuvieron inalterable tanto gobiernos de centroizquiera como de derecha en los últimos 42 años.

"Por primera vez desde el regreso de la democracia una persona con intachable carrera militar, que ha llegado al más alto rango en su escalafón, estará al frente del ministerio que estará encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados", sostuvo un comunicado del gobierno.

Argentina estuvo bajo un gobierno de facto entre 1976 y 1983 que instauró una sangrienta dictadura cívico-militar.

Lee también

Organismos defensores de los derechos humanos estimaron que la dictadura dejó unos 30 mil desaparecidos y más de 400 bebés robados bajo el cautiverio de sus madres, de los cuales 140 han recuperado su identidad décadas después gracias a la labor de la justicia y de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en una búsqueda que sigue abierta.

Cientos de juicios contra exrepresores aún se sustancian en los tribunales que suman más de un millar de condenas por crímenes de lesa humanidad.

Lee también

El designado ministro de Defensa es hijo de Roque Presti, quien comandó del Regimiento de Infantería 7 de La Plata durante la dictadura.

Además de su designación, también fue nombrada Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich, quien asumirá una banca como senadora.

"Ambos nombramientos implican una continuidad del rumbo", subrayó el gobierno. En el caso del , se ha caracterizado por la represión de protestas con un polémico protocolo antidisturbios que ha causado graves heridos, incluso a ancianos que protestan por su magros haberes y a periodistas en el ejercicio de su trabajo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre. Foto: IMSS / ISSSTE / Secretaría de Bienestar / Adobe

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026. Foto: Canva

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno