Más Información
Semar incinera casi 5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Acapulco; afectación al narco equivale a más de mil 303 mdp
Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo
Jazlyn Azulet, menor sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa, regresó a México tras ser hospitalizada en EU
Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice
¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada
"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX
Choque entre un tráiler y un camión de pasajeros en carretera Silao-Irapuato deja dos muertos y siete heridos
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arrestado este sábado, admitió haber usado un soldador para intentar abrir la tobillera electrónica que llevaba como medida cautelar ordenada por el Supremo Tribunal Federal (STF).
Esta información consta en un informe de la Secretaría de Administración Penitenciaria del Distrito Federal (SEAPE-DF), elaborado tras la convocatoria de equipos de inspección para verificar una posible violación del dispositivo. Bolsonaro fue arrestado debido al riesgo de fuga tras descubrirse los daños.
El departamento también adjuntó un video del momento en que el equipo del departamento DF inspeccionó el dispositivo.
Desde agosto, Bolsonaro cumplía prisión domiciliaria en su vivienda en un acomodado condominio de Brasilia, monitoreado con un monitor electrónico de tobillo.
Lee también Bolsonaro es enviado a prisión por riesgo de fuga; intentó romper tobillera electrónica, dice juez
El juez de la corte suprema Alexandre de Moraes le había impuesto esas restricciones por estimar que el líder ultraderechista intentaba obstruir el proceso en su contra.
El magistrado ordenó el sábado su traslado a la cárcel de forma preventiva ante indicios de "una estrategia para posibilitar la fuga" del expresidente, según la decisión obtenida por la AFP.
En la madrugada de este sábado el expresidente intentó "romper el dispositivo electrónico de rastreo para asegurar el éxito de su fuga", que ocurriría en la tarde aprovechando una manifestación convocada frente a su residencia por el senador Flávio Bolsonaro, su hijo mayor.
Lee también Trump califica de "muy malo" el arresto de Bolsonaro y dice que se reunirá pronto con Lula
Los abogados de Bolsonaro recibieron la noticia del encarcelamiento con "profunda perplejidad".
El exmandatario, de 70 años, está en un "delicado" estado de salud y "su prisión puede poner su vida en riesgo", afirmó en un comunicado la defensa, y anticipó que presentará un recurso contra la decisión.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]