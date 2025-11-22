El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arrestado este sábado, admitió haber usado un soldador para intentar abrir la tobillera electrónica que llevaba como medida cautelar ordenada por el Supremo Tribunal Federal (STF).

Esta información consta en un informe de la Secretaría de Administración Penitenciaria del Distrito Federal (SEAPE-DF), elaborado tras la convocatoria de equipos de inspección para verificar una posible violación del dispositivo. Bolsonaro fue arrestado debido al riesgo de fuga tras descubrirse los daños.

El departamento también adjuntó un video del momento en que el equipo del departamento DF inspeccionó el dispositivo.

Desde agosto, Bolsonaro cumplía prisión domiciliaria en su vivienda en un acomodado condominio de Brasilia, monitoreado con un monitor electrónico de tobillo.

El juez de la corte suprema Alexandre de Moraes le había impuesto esas restricciones por estimar que el líder ultraderechista intentaba obstruir el proceso en su contra.

El magistrado ordenó el sábado su traslado a la cárcel de forma preventiva ante indicios de "una estrategia para posibilitar la fuga" del expresidente, según la decisión obtenida por la AFP.

En la madrugada de este sábado el expresidente intentó "romper el dispositivo electrónico de rastreo para asegurar el éxito de su fuga", que ocurriría en la tarde aprovechando una manifestación convocada frente a su residencia por el senador Flávio Bolsonaro, su hijo mayor.

👇 Vídeo mostra tornozeleira danificada e #Bolsonaro assumindo que tentou violar o equipamento com uso de solda: pic.twitter.com/3WESfcfWzh — galtiery rodrigues (@GaltieryR) November 22, 2025

Los abogados de Bolsonaro recibieron la noticia del encarcelamiento con "profunda perplejidad".

El exmandatario, de 70 años, está en un "delicado" estado de salud y "su prisión puede poner su vida en riesgo", afirmó en un comunicado la defensa, y anticipó que presentará un recurso contra la decisión.

