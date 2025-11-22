Más Información

Semar incinera casi 5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Acapulco; afectación al narco equivale a más de mil 303 mdp

Semar incinera casi 5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Acapulco; afectación al narco equivale a más de mil 303 mdp

COP30 de Brasil aprueba acuerdo que omite salida de energías fósiles

COP30 de Brasil aprueba acuerdo que omite salida de energías fósiles

Uruapan, otra vez de luto; mueren 7 habitantes en accidente de autobús

Uruapan, otra vez de luto; mueren 7 habitantes en accidente de autobús

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Jazlyn Azulet, menor sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa, regresó a México tras ser hospitalizada en EU

Jazlyn Azulet, menor sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa, regresó a México tras ser hospitalizada en EU

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada

¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

La Terminal 1 del AICM se quedará sin agua este domingo, ¿por qué?

La Terminal 1 del AICM se quedará sin agua este domingo, ¿por qué?

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Choque entre un tráiler y un camión de pasajeros en carretera Silao-Irapuato deja dos muertos y siete heridos

Choque entre un tráiler y un camión de pasajeros en carretera Silao-Irapuato deja dos muertos y siete heridos

Estas son las estaciones que el Metrobús cerrará parcialmente a partir del 24 de noviembre

Estas son las estaciones que el Metrobús cerrará parcialmente a partir del 24 de noviembre

El Ministerio del Interior (Minint) desmontó de forma parcial una red de presunto tráfico ilegal de divisas, fundamentalmente dólares, entre y que operaba un cubano desde la ciudad de Miami, informó este sábado la prensa estatal.

El jefe del Departamento de Delitos Económicos del Minint, el teniente coronel , sostuvo que la red movió más de 1.000 millones de pesos cubanos y alrededor de 250.000 dólares entre febrero y septiembre de este año, según el sitio web oficialista Cubadebate.

El esquema, organizado por el cubano Humberto Mora, captaba las divisas en Estados Unidos donde este abría cuentas bancarias a nombre de testaferros para mover el dinero y pagarle a proveedores, acorde con la denuncia.

Lee también

El Minint detalló que en Cuba la red estaba asentada en la provincia de Camagüey (este) desde donde se distribuía las remesas enviadas por los cubanos emigrados a sus familiares. Ese dinero llega a Cuba en pesos cubanos.

En este caso, las familias recibían el equivalente de las remesas en pesos cubanos, y los dólares se quedaban en el extranjero para pagar importaciones de negocios privados.

Mora recibía una comisión sobre las remesas enviadas y otra a los dueños de pequeñas y medianas empresas que necesitaban divisas, fundamentalmente dólares, para importar insumos. Los dueños de esos negocios usaron los servicios de Mora para importar insumos sin recurrir a las vías estatales.

Lee también

Así, el dinero quedaba fuera del sistema financiero oficial, acorde con las autoridades cubanas que además señalaron que al menos cuatro propietarios de negocios son investigados.

La caída del turismo y de los envíos de remesas por vías formales han deteriorado notablemente el acceso del Estado cubano a divisas . Foto: iStock
La caída del turismo y de los envíos de remesas por vías formales han deteriorado notablemente el acceso del Estado cubano a divisas . Foto: iStock

Esquemas operados por el “financista”

El Minint mencionó que en estos esquemas está la figura el “financista” como operadores que captan dólares fuera de la isla y gestionan su distribución en pesos cubanos dentro del país.

La situación ha llevado a que las autoridades reconozcan que “el país recibe menos del 10 % de lo que antes entraba” en remesas a través de canales oficiales.

El Minint lamentó que redes de este tipo fomentan el aumento de la tasa de cambio informal y agravan la escasez de divisas del país, entre otros impactos negativos.

Lee también

La caída del turismo y de los envíos de remesas por vías formales (siempre con intermediarias estatales) han deteriorado notablemente el acceso del Estado cubano a divisas en un contexto de marcada crisis económica, elevada inflación y dolarización parcial de la economía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026. Foto: Canva

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Lake Tahoe. iSTock/ christiannafzger

Aventura invernal: Lugares para disfrutar el esquí y la nieve en el estado de California