Semar incinera casi 5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Acapulco; afectación al narco equivale a más de mil 303 mdp

COP30 de Brasil aprueba acuerdo que omite salida de energías fósiles

Uruapan, otra vez de luto; mueren 7 habitantes en accidente de autobús

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Jazlyn Azulet, menor sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa, regresó a México tras ser hospitalizada en EU

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

La Terminal 1 del AICM se quedará sin agua este domingo, ¿por qué?

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Choque entre un tráiler y un camión de pasajeros en carretera Silao-Irapuato deja dos muertos y siete heridos

Estas son las estaciones que el Metrobús cerrará parcialmente a partir del 24 de noviembre

Iberia decidió cancelar sus vuelos comerciales a e irá evaluando la situación en ese país para decidir cuándo retoma sus operaciones, informaron fuentes de la propia compañía.

La línea aérea adoptó esa decisión en consonancia con lo que están haciendo otras aerolíneas, que también están cancelando sus vuelos a Venezuela por la situación en el país, informaron a EFE fuentes de la compañía.

La cancelación de estos vuelos se produce después del aviso que emitió el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) de EU instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Este aviso a las compañías aéreas con vuelos a Venezuela coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

EU advierte "situación potencialmente peligrosa" en Venezuela

En su comunicación, la FAA advirtió "sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía", que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental.

"Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetía a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores", explica el texto.

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo", añade el escrito, que considera que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región.

