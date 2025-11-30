Honduras vive este domingo comicios bajo la mira internacional, con una lista de candidatos polémicos, que van de una heredera del movimiento de la presidenta Xiomara Castro a un comunicador y admirador del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, y un empresario que apareció en los Papeles de Pandora, quienes se acusan de planear un fraude.

La elección presidencial, a una sola vuelta, tiene cinco candidatos, pero tres son los favoritos, de acuerdo con las encuestas: la abogada Rixi Moncada, del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda); el comunicador Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal (PL), y el empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN, derecha).

Unos 6.5 millones de hondureños podrán votar para elegir presidente, vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano.

Desde la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y ONG como Human Rights Watch muestran su preocupación por el proceso. Albert Ramdin, secretario general de la OEA, alertó en una reciente entrevista con EL UNIVERSAL que “tenemos retos en Honduras en estos momentos. De cara a las elecciones del 30 de noviembre, he pedido a líderes políticos, a los candidatos presidenciales, a sus simpatizantes, a la sociedad civil, pero también al gobierno y a las fuerzas militares, que faciliten que sean elecciones pacíficas, ordenadas, regidas por reglas, sin interferencia. Nadie debería interferir en ese proceso”.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, exigió ante la OEA unas elecciones libres de injerencia política y fraude en el país de América Central.

“Me temo que Honduras enfrenta un futuro incierto. Por lo tanto, les insto a que utilicen su voz colectiva para advertir a los funcionarios hondureños sobre las consecuencias de interferir en el proceso electoral”, afirmó Landau durante su intervención en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada a petición de EU. Sin embargo, el propio presidente estadounidense Donald Trump se metió de lleno a la campaña hondureña, al expresar su apoyo a Asfura.

Incluso, dijo que planea indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, y amenazar con un recorte de la ayuda al país centroamericano si su candidato preferido pierde.

“Tenemos un sistema muy polarizado, con una herencia histórica de una institucionalidad débil en un contexto de falta de independencia de la justicia y de falta de separación de poderes”, advirtió Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Washington Office on Latin America (WOLA) a DW: “Y el margen muy reñido que dan las encuestas complica las cosas”.

Human Rights Watch (HRW) ha recordado que “la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos expresó preocupación por las acciones y declaraciones, prácticamente diarias, que generan incertidumbre y desestabilizan el proceso electoral” y alertó sobre una “excesiva intervención judicial” en los comicios.

La UE también “expresa su preocupación por los recientes acontecimientos que afectan el marco institucional y los preparativos para las elecciones”, y pidió a las “autoridades hondureñas y a los partidos políticos y actores garantizar que las instituciones electorales puedan operar de manera independiente y efectiva”.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, declaró que “las denuncias de posible fraude, las actuaciones agresivas de la fiscalía y de las Fuerzas Armadas y la parálisis dentro del CNE ponen en riesgo el derecho de los hondureños a participar en elecciones libres y justas”. Agregó que “las misiones internacionales de observación electoral deberían monitorear de cerca el proceso y llamar a las autoridades hondureñas a garantizar condiciones que permitan elecciones libres, justas y transparentes”.

Las denuncias

En medio del proceso, hay denuncias de fraude entre el oficialismo y la oposición, a raíz de la presunta intromisión de la fiscalía al abrir investigaciones contra altas autoridades electorales o de injerencia de las Fuerzas Armadas, que pidieron acceder a actas electorales para verificar el recuento de votos. El CNE rechazó la solicitud. El actuar de los militares “es preocupante porque (...) responden a la presidenta” y esa “extralimitación de funciones” pondría los comicios “en un escenario muy adverso”, dijo Méndez Dardón a la AFP.

Orlando López, presidente de la Organización Francisco Morazán, dijo al Nuevo Herald que “toda la comunidad de migrantes y allá en Honduras estamos preocupados” por lo sucedido con las altas autoridades electorales y por una presunta injerencia del régimen del venezolano Nicolás Maduro en el proceso.

Añadió que Castro, actual mandataria, esposa del exgobernante Manuel Zelaya, presuntamente cuenta con aliados venezolanos y cubanos que “saben cómo manejar la situación de las votaciones en Honduras, cómo hacer el fraude, porque son especialistas en eso”.

El exconsejero electoral Denis Gómez dijo a EFE que “el tema de la denuncia de fraude electoral no es nuevo en el país, lo que es nuevo es que se denuncie un fraude antes de la elección”. “Es nuevo que se haga tal denuncia del partido de gobierno en primera instancia, y en segunda de los partidos de oposición”, que por su parte afirman “que se prepara un fraude del partido en el gobierno”.

Gerardo Martínez, presidente de la Asociación Libertad y Democracia, declaró en entrevista con DW que “en esta elección están en juego no sólo los cargos de elección popular, sino la democracia en sí y la continuidad de la institucionalidad”.

Otro tema que preocupa es el narcotráfico. “Hay políticos, diputados y alcaldes de los tres partidos que están metidos. El narcotráfico no distingue” ideologías, comentó a la AFP el exagente de la DEA, Mike Vigil.

Según la encuesta del Latinobarómetro 2024, en América Latina los hondureños tienen uno de los niveles más bajos de confianza en el proceso electoral y en sus partidos políticos. Se sospecha que cada uno de los tres principales partidos políticos del país (Liberal, Libre y Nacional), habría recibido cuestionables fondos de campaña en el pasado.

Loa candidatos

Según las encuestas, de cinco candidatos los favoritos son: Moncada, Nasralla y Asfura. “La lucha es el domingo 30 entre dos modelos: el modelo de la oligarquía y el modelo socialista democrático” de la presidenta Castro, declaró Moncada.

Moncada promete seguir la línea Castro, esposa del exgoberante Manuel Zelaya, derrocado en 2009 y aliado del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez. Los opositores de Moncada dicen que pertenece al grupo El familión porque varios de sus parientes han ocupado puestos de poder, recordó el medio La Nación, de Costa Rica. “Somos El familión”, ha revirado ella, al usar el sobrenombre para referirse al “pueblo” al que dice pertenecer.

Nasralla ha sido candidato presidencial tres veces con partidos distintos. Admira al presidente de Argentina, Javier Milei, por el manejo de la economía, y al de El Salvador, Nayib Bukele, en su política de seguridad. “Lo voy a copiar para que en Honduras no haya extorsión y la gente ande tranquila”, ha afirmado Nasralla, quien responsabilizó de los “actos vandálicos” al partido Libre y acusó a Moncada de “comprar voluntades”, promover el fraude y tener apoyo de los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Asfura fue acusado de malversación de fondos y apareció en la lista de los Papeles de Pandora de empresas offshore que evadían impuestos, al final ninguna causa prosperó. Dijo que no tiene vínculos con el expresidente Orlando Hernández. El vencedor sustituirá a Castro el 27 de enero de 2026 después de su mandato de cuatro años. Con información de Agencias