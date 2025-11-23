Más Información

Tigres derrota al América en la final de la Liga MX Femenil; conquista su séptima estrella

Tigres derrota al América en la final de la Liga MX Femenil; conquista su séptima estrella

Congreso de CDMX alista comisión para investigar marcha de Generación Z; Morena descarta "venganzas"

Congreso de CDMX alista comisión para investigar marcha de Generación Z; Morena descarta "venganzas"

Llega a México Xiomara Castro, presidenta de Honduras, para reunirse con Sheinbaum; fue recibida por el canciller De la Fuente

Llega a México Xiomara Castro, presidenta de Honduras, para reunirse con Sheinbaum; fue recibida por el canciller De la Fuente

Felicitación a Fátima Bosch fue "por entusiasmo popular", dice Pemex; se deslinda de empresas señaladas de injerencia en Miss Universo

Felicitación a Fátima Bosch fue "por entusiasmo popular", dice Pemex; se deslinda de empresas señaladas de injerencia en Miss Universo

Asesinan al exalcalde Juan Carlos Mezhua en Zongolica, Veracruz; crimen ocurre horas antes de la visita de Sheinbaum al estado

Asesinan al exalcalde Juan Carlos Mezhua en Zongolica, Veracruz; crimen ocurre horas antes de la visita de Sheinbaum al estado

Presidente de Perú, abierto a ingresar a embajada de México para detener a exprimera ministra Betssy Chávez

Presidente de Perú, abierto a ingresar a embajada de México para detener a exprimera ministra Betssy Chávez

Sheinbaum advierte que no triunfan proyectos que buscan apoyo extranjero; llama a defender independencia y soberanía

Sheinbaum advierte que no triunfan proyectos que buscan apoyo extranjero; llama a defender independencia y soberanía

Jóvenes marchan en CDMX para exigir jornada laboral de 40 horas sin gradualidad; acusan “falta de voluntad política” de Morena

Jóvenes marchan en CDMX para exigir jornada laboral de 40 horas sin gradualidad; acusan “falta de voluntad política” de Morena

“Cortés era un genocida”: Francisco Martín Moreno; pero exigir que España se disculpe es un “atentado contra la historia”

“Cortés era un genocida”: Francisco Martín Moreno; pero exigir que España se disculpe es un “atentado contra la historia”

“Santificado sea tu nombre…Naasón”; aún oran por el apóstol de La Luz del Mundo

“Santificado sea tu nombre…Naasón”; aún oran por el apóstol de La Luz del Mundo

Sheinbaum aborda por primera vez Buque Cuauhtémoc; recuerdan a tripulantes fallecidos por choque en Brooklyn

Sheinbaum aborda por primera vez Buque Cuauhtémoc; recuerdan a tripulantes fallecidos por choque en Brooklyn

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Los tres principales candidatos presidenciales en Honduras para los comicios del 30 de noviembre cerraron su campaña electoral con acusaciones de planes de fraude, en medio de la preocupación de la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos por elecciones libres.

Más de seis millones de personas están habilitadas para votar en las elecciones generales de Honduras, con las que serán sustituidos la presidenta izquierdista Xiomara Castro, diputados y alcaldes en un clima de fuerte polarización.

Para las presidenciales, a una sola vuelta, están en empate técnico en las encuestas los derechistas Salvador Nasralla, del Partido Liberal (PL), y Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN); y la izquierdista Rixi Moncada, del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre).

Lee también:

"La lucha es el domingo 30 entre dos modelos: el modelo de la oligarquía y el modelo socialista democrático" de la presidenta Castro, dijo Moncada ante una multitud en un polideportivo en Tegucigalpa.

La política, una abogada de profesión, promete seguir la línea Castro, esposa del exgoberante Manuel Zelaya, derrocado en 2009 y aliado del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez.

En tanto, Asfura, un empresario de la construcción, pidió la noche del sábado acudir masivamente "a los centros de votación, con firmeza, con valor, con coraje, sin miedo" porque "no vamos a aceptar ideologías fracasadas", en alusión a Moncada.

Lee también:

A su vez, Nasralla, un popular conductor de la televisión local e ingeniero civil industrial, denunció presuntas agresiones a una caravana de vehículos de sus seguidores y suspendió su discurso final en la capital.

Nasralla responsabilizó de los "actos vandálicos" al partido Libre y acusó a Moncada de "comprar voluntades", promover el fraude y tener apoyo de los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Tanto Nasralla como Asfura consideran que la candidata oficialista pueda utilizar a las fuerzas armadas para cometer fraude, mientras que Moncada advierte que sus rivales tienen el apoyo del poderoso sector económico que derrocó a Zelaya.

Lee también:

En un ambiente crispado por los señalamientos entre los principales candidatos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó el jueves el traslado del material de votación a los 18 departamentos del país bajo custodia de los militares, como lo establece la ley.

El ganador de los comicios sustituirá a Castro, la primera mujer en el cargo en Honduras, el 27 de enero de 2026 después de su mandato de cuatro años.

La Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) enviaron misiones de observación electoral, mientras que nueve congresistas estadounidenses, siete republicanos y dos demócratas, también monitorearán los comicios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre. Foto: IMSS / ISSSTE / Secretaría de Bienestar / Adobe

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026. Foto: Canva

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno