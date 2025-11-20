Más Información

Skopie.- La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, disolvió el Parlamento tras dos intentos fallidos de formar gobierno, lo que abre el camino a unas elecciones generales anticipadas que, según los partidos, podrían celebrarse en diciembre.

"Se disuelve la novena legislatura de la Asamblea de la República de Kosovo", dice la decisión oficial, publicada por TV Klan desde la capital, Pristina.

La medida se produce tras una reunión esta mañana entre la presidenta Osmani y los líderes de los partidos parlamentarios, después del segundo intento fallido, ayer, de investir un nuevo gobierno desde las elecciones celebradas en febrero.

Los líderes de los partidos han sugerido que las elecciones anticipadas se celebren el próximo mes, siendo el 21 o el 28 de diciembre las fechas más probables.

La fecha final será fijada por la presidenta Osmani, pero según la Constitución, las elecciones deben realizarse dentro de los 40 días posteriores a la disolución del Parlamento.

Tras las elecciones generales de Kosovo del pasado 9 de febrero, el país entró en un prolongado estancamiento político.

El partido nacionalista Autodeterminación (LVV) de Albin Kurti emergió como el partido más grande del Parlamento, con 48 escaños, pero quedó lejos de los 61 necesarios para una mayoría en la cámara de 120 diputados.

Kurti presentó su gabinete en octubre, pero el gobierno obtuvo solo 56 votos.

Después de eso, la presidenta Osmani otorgó un segundo mandato a Glauk Konjufca, también de Autodeterminación, cuyo gabinete no logró ayer obtener los 61 votos necesarios.

Ninguno de los partidos de oposición mostró interés en intentar formar gobierno y, en cambio, instaron a celebrar elecciones anticipadas.

Además, los partidos de la oposición ganaron impulso en su batalla política contra Kurti tras las elecciones locales celebradas en octubre y a principios de este mes, en las que sumaron un mayor número de municipios, incluida la capital, Pristina.

