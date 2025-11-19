El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que se reunirá con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, el viernes.

"El alcalde comunista de Nueva York, Zohran 'Kwame' Mamdani, solicitó que nos reuniéramos. Decidimos que esta reunión tendrá lugar en la Oficina Oval, el viernes 21 de noviembre", escribió Trump en su red Truth Social.

Lee también Jueza desestima demanda contra ley de Nueva York que prohíbe agentes migratorios en los tribunales

Trump ha atacado fuertemente a Mamdani, de 34 años, quien durante su reciente campaña se definió como socialista.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm