Nombran nuevo secretario de Seguridad en Michoacán; destacan su experiencia en inteligencia

Tigres derrota a Cruz Azul, avanza a la final de la Liga MX Femenil y espera a América o Chivas

Línea 1 del Metro reabre por completo tras mil 224 días de obras; Brugada presume la renovación “más rápida del mundo”

No hubo jóvenes en marcha de Generación Z, asegura Luisa Alcalde; “había millones, pero de bots”, insiste

Videos exhiben los momentos más tensos de la marcha de la Generación Z en CDMX

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

"Llamado a no olvidar a las víctimas de la violencia"; así cubrieron medios internacionales la marcha de la generación Z

Sheinbaum anuncia planta productora de Chocolate Bienestar en Tabasco; tendrá inversión de 80 mdp

Protestas de la Generación Z en CDMX; sus demandas, contrastes y el mensaje que dejaron sus dos últimas marchas

Analizan ley para combatir uso de “pollitos de colores” por el narco

"Resistir y plantar cara aún es posible": entrevista con Margaret Atwood

Unos cuantos sueños: adelanto de la novela de Chimamanda Ngozi

Miami.- El presidente de Estados Unidos, , afirmó este domingo que el alcalde electo de Nueva York, , quiere reunirse con él en Washington, lo que ocurriría después de meses de confrontación.

"Al alcalde (electo) de le gustaría reunirse con nosotros y vamos a arreglar algo, pero le gustaría venir a Washington y reunirse y vamos a hacer algo", declaró el mandatario a los medios desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida.

Este sería el primer contacto entre el mandatario republicano y el alcalde electo de Nueva York, quien se identifica como un socialista democrático y Trump tacha de "comunista", tras los comicios locales del 4 de noviembre que el candidato demócrata ganó como el más joven y el primer musulmán en el puesto.

Trump, quien es originario de Nueva York, había declarado, un día después de la elección, que se reuniría con Mamdani si él lo buscaba primero.

Un día antes de la elección, el presidente había advertido de que si "el candidato comunista ganaba", sería "muy improbable" que el siguiera dando fondos federales a la ciudad, la mayor de Estados Unidos, pero ahora sostuvo que apoyará a Nueva York.

"Queremos ver que todo le vaya bien a Nueva York", aseveró.

desa/mgm

