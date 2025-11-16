Más Información
Línea 1 del Metro reabre por completo tras mil 224 días de obras; Brugada presume la renovación “más rápida del mundo”
No hubo jóvenes en marcha de Generación Z, asegura Luisa Alcalde; “había millones, pero de bots”, insiste
"Llamado a no olvidar a las víctimas de la violencia"; así cubrieron medios internacionales la marcha de la generación Z
Protestas de la Generación Z en CDMX; sus demandas, contrastes y el mensaje que dejaron sus dos últimas marchas
Miami.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, quiere reunirse con él en Washington, lo que ocurriría después de meses de confrontación.
"Al alcalde (electo) de Nueva York le gustaría reunirse con nosotros y vamos a arreglar algo, pero le gustaría venir a Washington y reunirse y vamos a hacer algo", declaró el mandatario a los medios desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida.
Este sería el primer contacto entre el mandatario republicano y el alcalde electo de Nueva York, quien se identifica como un socialista democrático y Trump tacha de "comunista", tras los comicios locales del 4 de noviembre que el candidato demócrata ganó como el más joven y el primer musulmán en el puesto.
Lee también Trump asegura que "podría haber discusiones con Maduro" porque "Venezuela quiere hablar"
Trump, quien es originario de Nueva York, había declarado, un día después de la elección, que se reuniría con Mamdani si él lo buscaba primero.
Un día antes de la elección, el presidente había advertido de que si "el candidato comunista ganaba", sería "muy improbable" que el siguiera dando fondos federales a la ciudad, la mayor de Estados Unidos, pero ahora sostuvo que apoyará a Nueva York.
"Queremos ver que todo le vaya bien a Nueva York", aseveró.
Elecciones Chile: estas son las propuestas de Jeannette Jara y Antonio Kast, quienes buscan llegar a la presidencia
desa/mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]