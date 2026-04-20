Fiscalía de Chihuahua da dos versiones sobre muerte de miembros de la embajada de EU; ahora, niega participación en operativo

Ayer domingo 19 de abril, se reportó la muerte de dos miembros del personal de la embajada de los Estados Unidos, del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha corporación, tras un accidente vehicular.

Tras los hechos, el fiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, así como la presidenta Claudia Sheinbaum, se pronunciaron respecto al contexto de la muerte de ambos integrantes de la embajada.

Fiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno y Claudia Sheinbaum (20/04/2026). Foto: Especial / Fernanda Rojas

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Fiscal de Chihuahua aseguró que accidente fue tras operativo

Durante una conferencia de prensa realizada por el fiscal estatal el mismo domingo por la tarde, relató los hechos.

Especificó que los fallecidos sufrieron un accidente cuando regresaban del operativo de destrucción de seis laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos, al sur del estado, donde se aseguraron 100 hectáreas.

Asimismo, detalló que en la acción en la que participaron las cuatro personas que perdieron la vida, se decomisaron diversos objetos y la calificó como “uno de los más grandes hallazgos en el país, en donde se producían drogas químicas".

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Operativo contra narcolaboratorios en el que participaron los elementos Embajada de EU y agentes de Chihuahua fallecido (19/04/2026). Foto: Fiscalía de Chihuahua

César Jáuregui aseguró que los dos elementos de la embajada de EU se encontraban realizando "labores de entrenamiento en el intercambio que tenemos generalmente y en forma normal con las autoridades norteamericanas".

Un comunicado oficial de la Fiscalía informó que: "El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, lamentó esta mañana el deceso de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, así como de dos oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos, que fallecieron en un accidente cuando regresaban del operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos".

Durante la ronda de preguntas, cuestionaron al fiscal sobre el acercamiento con el consulado por la muerte de dos de sus integrantes, a lo que respondió: "Sí, con todas las autoridades se tiene contacto, con el gobierno federal y las autoridades consulares".

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Sheinbaum asegura que no sabía del operativo

Durante la conferencia matutina de este lunes, la Presidenta comentó que el gobierno federal no tenía conocimiento de la operación.

Sheinbaum aseguró que el operativo fue una decisión del gobierno de Chihuahua, además de que pidió más información a la administración de la gobernadora panista Maru Campos, y se revisa si hubo una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

"No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de Estados Unidos en México", afirmó.

Y asimismo, aseguró haber pedido la información al gobierno de Chihuahua, y también al gobierno de los Estados Unidos, "y revisando si hay alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional".

Reiteró que “hay un marco muy bien establecido de los estadounidenses que se dedican a labores de seguridad o de las agencias estadounidenses que están en México, tienen que actuar necesariamente bajo un protocolo”, finalizó.

La presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del 20 de abril de 2026. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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Fiscal da nueva versión

Como respuesta y pese a lo mencionado en su conferencia de prensa, Jáuregui Moreno afirmó durante un encuentro con medios este mismo lunes por la tarde, que los dos agentes de la embajada no participaron en el operativo.

El titular de la FGE aseguró que Sheinbaum tenía razón al decir que no se les avisó sobre la participación de los agentes estadounidenses, ya que estos no tuvieron presencia en el narcolaboratorio.

“Ella tiene razón, jamás se informó que hubiera participación de agentes norteamericanos en el operativo, porque no había agentes norteamericanos en el operativo que condujo al aseguramiento del narcolaboratorio, quizá de los más grandes que se haya localizado. En ese operativo únicamente participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de Sedena”, puntualizó.

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Precisó que cerca de 40 elementos de ambas dependencias participaron en el desmantelamiento de los laboratorios.

Y que, por otro lado, el personal estadounidense estaba realizando "labores de capacitación fundamentalmente, como a ocho o nueve horas del lugar en donde se dio el operativo del narcolaboratorio”.

“Venía en un convoy de cinco vehículos, y en la comunidad de Polanco, que está aproximadamente a seis horas y media de El Pinal, el director se encuentra con instructores de la Embajada de EU, que estaban en Polanco dando curso sobre el manejo de drones (…) ellos tenían un vuelo la mañana del domingo desde la ciudad de Chihuahua y pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana en la que venía el Director, suben al vehículo y a las dos de la mañana, aproximadamente, sufren el percance en donde pierden la vida al desbarrancarse en una de las cañadas que existen en el lugar”, informó la dependencia a través de un comunicado.

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno. Foto: especial

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De acuerdo con esa versión, los agentes de la embajada y los elementos de la AEI se habrían encontrado tras concluir el operativo y, momentos después, ocurrió el accidente.

“Por eso obviamente la Presidenta dice: nosotros no estamos enterados de la participación, se dio como por hecho. A mí me notifican esto a las 2:00 am del domingo, yo la información que tenía que proporcionar era la información que en ese momento puntualmente tenía, y obviamente no habíamos averiguado eso. El embajador de los Estados Unidos por eso señaló de forma muy clara de qué tipo de agentes se trataba, que se trataba de capacitadores”, aclaró.

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