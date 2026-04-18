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Chihuahua.- Dos laboratorios de droga, fueron asegurados en las últimas horas por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas en el estado de .

Además de la localización de los dos laboratorios de producción de drogas sintéticas, se aseguró un campamento con víveres para consumo humano.

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El hallazgo tuvo lugar a unas nueve horas de la ciudad de Chihuahua, en una zona colindante entre los municipios de Guachochi y Morelos en la Sierra Tarahumara del estado.

De manera oficial se detalló que en un primer campamento y laboratorio, estaba en un área abierta de aproximadamente 850 metros cuadrados, dividido en cinco áreas y en donde se localizó lo siguiente:

  • 19 tambos de mil litros.
  • 2 calderas y tarimas con costales con la leyenda “Tquisa”
  • 17 contenedores de mil litros
  • 1 baño
  • 2 contenedores de agua
  • 14 depósitos con acetona
  • 14 contenedores con un material blanco
  • 16 contenedores con un material color negro
  • 15 hornos
  • 7 depósitos donde conecta por medio de mangueras los hornos
  • 10 depósitos chicos
  • 61 cilindros de gas conectados
  • 42 cilindros de gas
  • 4 depósitos de un material negro
  • Un montón de costales con material blanco sin leyendas
  • 33 de contenedores de mil litros
Foto: Especial
Foto: Especial

El segundo campamento y laboratorio estaba en un área abierta de 40 metros aproximadamente y se localizaron:

  • Un depósito de costales con material color blanco.
  • Dos condensadores.
  • Dos calderas.
  • Seis contenedores de 1000 litros.
  • Cinco botes con material líquido.

Además se informó que se encontró un campamento de aproximadamente 20 x 15 metros, con víveres para consumo humano.

No se reportaron personas detenidas tras este hallazgo, por lo cual se continúa con las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades.

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afcl

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