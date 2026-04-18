Chihuahua.- Dos laboratorios de droga, fueron asegurados en las últimas horas por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas en el estado de Chihuahua.

Además de la localización de los dos laboratorios de producción de drogas sintéticas, se aseguró un campamento con víveres para consumo humano.

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El hallazgo tuvo lugar a unas nueve horas de la ciudad de Chihuahua, en una zona colindante entre los municipios de Guachochi y Morelos en la Sierra Tarahumara del estado.

De manera oficial se detalló que en un primer campamento y laboratorio, estaba en un área abierta de aproximadamente 850 metros cuadrados, dividido en cinco áreas y en donde se localizó lo siguiente:

19 tambos de mil litros.

2 calderas y tarimas con costales con la leyenda “Tquisa”

17 contenedores de mil litros

1 baño

2 contenedores de agua

14 depósitos con acetona

14 contenedores con un material blanco

16 contenedores con un material color negro

15 hornos

7 depósitos donde conecta por medio de mangueras los hornos

10 depósitos chicos

61 cilindros de gas conectados

42 cilindros de gas

4 depósitos de un material negro

Un montón de costales con material blanco sin leyendas

33 de contenedores de mil litros

Foto: Especial

El segundo campamento y laboratorio estaba en un área abierta de 40 metros aproximadamente y se localizaron:

Un depósito de costales con material color blanco.

Dos condensadores.

Dos calderas.

Seis contenedores de 1000 litros.

Cinco botes con material líquido.

Además se informó que se encontró un campamento de aproximadamente 20 x 15 metros, con víveres para consumo humano.

No se reportaron personas detenidas tras este hallazgo, por lo cual se continúa con las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades.

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afcl