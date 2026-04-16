Ciudad Juárez.— Aunque se ha dicho que el precio de la tortilla no aumentará en el país, en Chihuahua los productores de este alimento consideran que es necesario el incremento, pero por el momento continúan con el mismo precio.

En recorridos realizados por EL UNIVERSAL se constató que en diversas tortillerías de Ciudad Juárez el kilo se mantiene entre 25 y 29 pesos, pero a decir de algunos vendedores de tortillas el precio debería elevarse hasta los 30 e incluso 33 pesos.

Entre las razones que señalan para elevar el precio de la tortilla están que, con excepción del maíz, el cual afirman no se ha elevado tanto este año, otros insumos que utilizan para la producción se han encarecido, incluidos los servicios de energía o agua.

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A la par, denuncian la competencia desleal que existe con tiendas de autoservicio y supermercados que ofertan la tortilla más barata que en un establecimiento tradicional, afectando sus ventas.

Incremento debe ser responsable

Salvador Bañuelos es propietario desde hace 60 años de una tortillería en la colonia Hidalgo de Ciudad Juárez. Hasta hoy, por apoyo a sus clientes, ha mantenido el kilo en 25 pesos.

Explica a este diario que hay varios aspectos que se deben considerar para poder subir el precio de la tortilla, los cuales deberían ser con responsabilidad para no afectar ni a productores ni a consumidores.

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“El precio [de la tortilla] ahí sigue igual y en esta ocasión creo que va a suceder lo mismo. Los precios van a seguir igual. En el incremento de los costos de operación hay que analizar con responsabilidad y bien para ver qué afectación hay, para poder sostenerse o aplicar un incremento”, comenta.

Señala que en su establecimiento no considera subir el kilo, no porque no sea necesario, sino porque esperará las reglas oficiales que se establezcan a nivel nacional sobre el aumento.

“Yo he permanecido así sin incrementar el precio de la tortilla desde el año pasado, ya tengo tiempo sin subir el precio. El otro aspecto que se debería considerar es el ambulantaje y los centros comerciales o supermercados. Yo creo que esos son quienes requieren el aumento y la están aumentando”, dice.

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Señala que en muchas tortillerías están cuidando no subir el precio, ya que en los supermercados el kilo de tortilla es más barato y al incrementarlo sus ventas se verían reducidas.

“En los centros comerciales está más bajo el precio y mientras más nos vayamos saliendo de competencia menos clientes vamos a tener”, afirma Salvador.

En cuanto a las ventas, refiere que no han tenido en sí una baja, pero no descarta que pase si sigue subiendo el costo de la canasta básica. “Ahorita estamos bien con los clientes, pero todo el comercio en general, no sólo tortillería, sí hay una baja y se está manifestando que está muy baja la venta”.

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Salvador menciona que sólo si sube el maíz consideraría subir el kilo de tortilla.

Hasta ayer en esta tortillería los clientes seguían llevándose el kilo en 25 pesos; en otros establecimientos de la ciudad lo ofertaban entre 28 y 29 pesos.

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