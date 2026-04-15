Las tortillas de maíz, el alimento principal de los mexicanos, se van a encarecer alrededor de dos pesos y darán impulso a la inflación, calculan las analistas de Banamex, Guillermina Rodríguez y Paulina Anciola.

Ante acuerdos con el gobierno y que el incremento no se reflejaría en todos los puntos de venta, un aumento generalizado en el precio de 8.3%, alrededor de dos pesos por kilo, tendría un impacto sobre la inflación de 9.3 puntos base, indicaron en su reporte económico de este miércoles.

El lunes, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, dijo a este diario que el kilo subirá de dos a cuatros pesos en el Valle de México durante las próximas semanas, debido a los mayores costos de la harina de maíz, el papel y los combustibles, pero ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Profeco aseguraron que no hay condiciones que justifiquen un alza.

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Las analistas de Banamex reconocieron que se han encarecido algunos insumos para los tortilleros como salarios, impuestos, seguridad social, licencias, dictámenes de protección civil, papel grado alimenticio, refacciones y energéticos.

Desde su perspectiva, el alza en las tortillas tendrá efectos indirectos en el precio de los servicios de alimentación, como en los restaurantes, loncherías, fondas, torterías y taquerías.

“Estaremos atentos a lo que se anuncie durante la semana en términos de acuerdos alcanzados para reflejarlos en nuestros pronósticos de inflación. Por ahora consideramos que el posible aumento en precios de la tortilla de maíz se añade a otros riesgos al alza”, señalaron en el banco.

Las ventas de tortilla de maíz alcanzaron un valor de 7 mil 748 millones de pesos en enero, 2.7% más que en el mismo mes del año pasado y 68.1% por arriba de 2018, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Inegi.

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Ayer, el subdirector de Estudios Económicos de Banamex, Rodolfo Ostolaza, opinó que un eventual aumento de la tortilla será desastroso y afectará sobre todo a la población pobre, ya que destina gran parte de su ingreso para la compra del alimento.

“Siempre hay un vínculo entre la economía real y la economía en términos de precios. Un impacto en la tortilla sí me parece que sería desastroso; es por eso que se está tratando de manejar políticamente”, dijo en conferencia de prensa.

“Si sube la tortilla, pues nada más los ricos no se van a quejar. ¿Qué sucede? El ingreso no va a aumentar, el salario mínimo no va a incrementarse hasta el año próximo, entonces las familias van a dejar de consumir algo para poder consumir algo que necesitan para vivir”, indicó Ostolaza.

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