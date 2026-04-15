México y Estados Unidos reafirmaron su compromiso para fortalecer la cooperación bilateral en el combate a las finanzas ilícitas, destacó el titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

En un post publicado en sus redes sociales el funcionario informó que se reunión con el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Abraham Amador Zamora, para discutir la situación económica en curso entre EU y México.

La reunión se dio un día antes de que el Tesoro por medio de su Unidad antilavado permitiera a CIBanco hacer transferencias de dinero para que el gobierno mexicano pueda concluir el proceso de liquidación de la institución que fue señalada por EU de facilitar el lavado de dinero, motivo por el cual dejó de operar.

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También en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se llevan a cabo está semana en la ciudad de Washington, DC.

Según Bessent, hablaron sobre temas regionales y financieros más amplios de interés mutuo, incluyendo una de las prioridades conjuntas de combatir las finanzas ilícitas.

Se intercambiaron opiniones sobre prioridades compartidas en el plan de acción entre ambos países.

También abordaron temas relacionados sobre minerales críticos.

Por su parte la SHCP dio a conocer en una nota informativa que el encuentro sirvió para fortalecer la coordinación bilateral para el combate al tráfico de drogas.

De igual manera para el intercambio de información y frenar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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La dependencia mencionó que los funcionarios dialogaron sobre prioridades compartidas en el Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos, así como temas regionales y financieros de interés mutuo.

Destacó que se reafirmó que la cooperación entre ambos países se basa en el respeto irrestricto a la soberanía de México, privilegiando un diálogo institucional, coordinado y constructivo que fortalezca la integridad de los sistemas financieros, sin menoscabo de las facultades y decisiones que corresponden exclusivamente al Estado mexicano.

Para la SHCP, el diálogo cercano permitirá continuar trabajando de manera constructiva para garantizar el bienestar del sistema financiero internacional.

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