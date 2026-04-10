México mantiene el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Luego de que este viernes Fitch Ratings reafirmó la nota de largo plazo en moneda extranjera de México en “BBB-”, la dependencia mencionó que dicha asignación es por encima del umbral mínimo del grado de inversión.

Este grado es la máxima calificación que otorgan las evaluadoras y significa que un país tiene un bajo riesgo de incumplimiento de sus obligaciones de deuda.

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirmó mediante un comunicado que la ratificación de Fitch permitirá a México continuar accediendo en condiciones favorables a los mercados financieros nacionales e internacionales.

Con lo cual reiteró su compromiso con la estabilidad macroeconómica, el manejo responsable de la deuda y la consolidación de un entorno propicio para el crecimiento sostenido.

De acuerdo con la SHCP, Fitch reconoció avances en la situación operativa y financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), derivados del apoyo del gobierno federal en 2025.

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Además, por los esquemas de inversión mixta orientados a fortalecer la posición de la empresa en el mediano plazo, aunque persisten retos para incrementar la producción.

Mencionó que la calificadora tomó en cuenta la baja participación de deuda externa en el total, lo que refleja la profundidad y resiliencia de los mercados locales de capital.

De igual manera señaló que Fitch consideró el esfuerzo del gobierno federal en el proceso de consolidación fiscal, a pesar de que anticipa un ajuste más gradual del gasto durante este y el próximo año.

Otro aspecto que mencionó dicha dependencia para la confirmación de la nota es que tuvo presente el desempeño favorable de los ingresos tributarios y que el aumento en los precios de energéticos asociados al conflicto en Medio Oriente tendría, en términos netos, un efecto acotado sobre las finanzas públicas.

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