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La familia de José Ramos Solano, el mexicano que murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas () en un centro de detención en Adelanto, en California, exigió este lunes "justicia" y afirmó que él "no merecía morir así".

Ramos Solano falleció el pasado 25 de marzo y se convirtió en el décimocuarto en morir a manos del ICE, o durante operativos de control migratorio, desde enero de 2025.

En conferencia de prensa en Los Ángeles, California, Vanessa Calva, directora General de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que el gobierno mexicano se suma bajo la figura de “amicus curiae” a la demanda presentada a inicios de año por el estudio de abogados Public Counsel de Los Ángeles ante las autoridades estadounidenses denunciando condiciones insalubres de los centros de detención, el aislamiento punitivo, la limitada atención médica y de salud mental, el restringido acceso al aire libre y la falta de adecuados servicios de nutrición y agua.

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En la conferencia estaban presentes Antonia Tovar, viuda de Solano, y sus dos hijos, Gloria y José.

“Queremos que mi esposo tenga justicia. Él no merecía morir así, era un hombre muy trabajador y muy responsable. No me ha dejado solo dolor a mí, se lo dejó a sus hijos, a su madre y a sus hermanos”, señaló entre lágrimas Tovar.

Su hija reclamó "justicia para mi padre y para todas las familias que han perdido a alguien. No es una manera para perder a una persona que uno quiere”, mientras que José aseguró que "Mi ‘apá es un buen papá, una buena persona, no era criminal, era trabajador”.

Jesús Eduardo Arias, abogado de la familia, acusó al ICE de no informar hasta el momento a la familia acerca de lo ocurrido. "No nos han dicho nada, no ha habido ningún acercamiento (del ICE). Es la primera familia en mi carrera que no recibe una sola llamada. Eso es algo no aceptable. Vamos a investigar, estamos haciendo nuestra propia investigación forense para investigar la causa de la muerte", aseguró.

Gloria, hija de la víctima. El caso se suma a una serie de muertes de mexicanos bajo custodia migratoria en Estados Unidos. (30/03/26) Foto: Captura de video
Gloria, hija de la víctima. El caso se suma a una serie de muertes de mexicanos bajo custodia migratoria en Estados Unidos. (30/03/26) Foto: Captura de video

Al mismo tiempo, acusó al ICE de "revictimizar" al mexicano, dado que en el comunicado donde informó sobre el fallecimiento, la agencia subrayó que Ramos Solano era un indocumentado “con antecedentes penales, condenado anteriormente por posesión de sustancias controladas y robo”.

El ICE señaló que encontró a Solano inconsciente y que aunque se le brindó atención médica, incluyendo RCP, y se le trasladó al hospital, allí fue declarado muerto.

Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Ángeles, dijo que entre el 6 de junio de 2025 y el 27 de marzo de 2026, el Consulado entrevistó a mil 809 connacionales detenidos.

Las entrevistas, señaló, arrojan que los migrantes detenidos son, en su mayoría, hombres en edad productiva (92%); el 50% de los entrevistados tiene 10 años o más viviendo en Estados Unidos.

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Por su parte, Calva denunció que, “solo en Adelanto, cuatro mexicanos han muerto”, aparentemente por problemas médicos, lo que demuestra un “patrón de deficiencias estructurales”.

Explicó que se ha solicitado la clarificación de las circunstancias de la muerte de Ramos Solano, notificada la semana pasada, para “determinar responsabilidades”.

Alegó que los fallecimientos revelan “fallas sistémicas, insuficiencias operativas, negligencias que contravienen protocolos, violación de estándares internacionales de derechos”.

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desa/rmlgv

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