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Miami, 30 mar.- Los índices de vacunación en niños de 2 años o menos contra cinco enfermedades han caído en , en particular la influenza, reveló un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en medio de la lucha por cambiar el esquema de inmunización.

La investigación encontró que la tasa de vacunación de dos dosis contra la cayó 7.4 puntos porcentuales, hasta el 53.5 %, en los niños que nacieron entre 2021 y 2022 comparados con los nacidos entre 2019 y 2020.

También reportó decrementos de 1.8 puntos porcentuales en la cobertura de vacunación contra la hepatitis B, de 1.7 puntos contra el rotavirus, de 1.5 contra el neumococo y de 1 punto contra la Haemophilus influenzae tipo b, conocida como la vacuna Hib.

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El estudio comparó los datos de inoculación de niños de hasta 2 años de edad nacidos entre 2021 y 2022 frente a aquellos de 2019 y 2020 en la Encuesta Nacional de Inmunización Infantil (NIS-Child) del Gobierno de 2024, que contemplaba vacunas recomendadas contra 16 enfermedades.

"Aunque la cobertura nacional de vacunación permaneció estable para la mayoría de las vacunas, una menor cobertura entre ciertos subgrupos poblacionales y en las mismas jurisdicciones está creando un riesgo mayor de brotes de vacunas prevenibles", concluyeron los autores del informe.

El informe oficial revela caídas en la cobertura de vacunas en niños menores de dos años Foto: Canva
El informe oficial revela caídas en la cobertura de vacunas en niños menores de dos años Foto: Canva

En este sentido, citaron los 2 mil 144 casos confirmados de sarampión en Estados Unidos en 2025, el mayor brote desde que esta enfermedad se declaró erradicada en el año dos mil y con el 93 % de los contagios ocurridos en personas no vacunadas.

Los CDC alertaron de que la cobertura es menor entre los niños afroestadounidenses, los latinos, los que viven en pobreza y residentes de áreas rurales, mientras los de origen asiático tuvieron la mayor protección.

Las enfermedades con menor cobertura de inoculación fueron la hepatitis A, con solo 46.8 % de niños que recibieron dos dosis de la vacuna, y la influenza (53.5 %).

Además, un 1.2 % de los niños no recibió ninguna vacuna en absoluto, lo que está apenas por debajo de la meta de 1.3 %.

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Estos resultados preceden al actual secretario de Salud del presidente Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., quien cuestiona las vacunas.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) anunció en enero que dejó de hacer obligatorias cuatro vacunas, las del rotavirus, la gripe, la enfermedad meningocócica y la hepatitis A, dentro del calendario de inmunización infantil en Estados Unidos.

Pero un juez federal en Massachusetts suspendió el 16 de marzo dichos cambios al responder a una demanda de la Academia Estadounidense de Pediatría y otras organizaciones médicas.

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