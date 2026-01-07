Más Información

VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cártel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México

VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cártel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México

Este miércoles 7 de enero un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas () mató a una mujer en Minneapolis. De acuerdo con los federales, la víctima intentó atropellarlos durante una redada migratoria.

Un agente de ICE disparó contra la mujer mientras conducía su vehículo en un barrio residencial de , informó la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, a través de un comunicado.

De acuerdo con el recuento del DHS, un agente del ICE, “temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad del público, realizó disparos defensivos. Utilizó su entrenamiento y salvó su propia vida y la de sus compañeros”.

La mujer, indicó en un mensaje en redes, “fue alcanzada y falleció".

Este deceso no es un caso aislado, ya que el ICE se ha visto envuelto en un mayor número de controversias y protestas después de que Donald Trump asumió el poder en enero de 2025.

Protestas por megaredadas de ICE

A inicios de junio de 2025 comenzaron las redadas de ICE en diferentes partes de Estados Unidos. Miles de ciudadanos salieron a protestar por los tratos violentos que recibían las personas migrantes al ser detenidas.

Latinos en Estados Unidos salieron ayer a las calles de Atlanta para protestar contra las redadas y la deportación masiva de extranjeros indocumentados por parte de la administración de Donald Trump. Foto: ERIK S. LESSER/EFE
Latinos en Estados Unidos salieron ayer a las calles de Atlanta para protestar contra las redadas y la deportación masiva de extranjeros indocumentados por parte de la administración de Donald Trump. Foto: ERIK S. LESSER/EFE

Más de 16 ciudades en 15 estados se manifestaron contra la política migratoria de Trump, lo que derivó en arrestos y toques de queda.

Redadas masivas en campos de cultivo

El 10 de julio de 2025, una de las mayores productoras de cannabis legal en California, Glass House Brands, sufrió una redada de inmigración realizada por agentes de ICE, la cual sacudió a dos de sus instalaciones en los condados de Ventura y Santa Bárbara, California.

Durante esa operación, agentes armados ejecutaron órdenes de registro y detuvieron a más de 360 personas, incluyendo a trabajadores, familiares y manifestantes.

ICE inicia redadas en campos agrícolas contra migrantes latinoamericanos. También protestan contra la política migratoria de Trump. (10/07/25) Foto: AP
ICE inicia redadas en campos agrícolas contra migrantes latinoamericanos. También protestan contra la política migratoria de Trump. (10/07/25) Foto: AP

La acción dejó, además, la muerte de un trabajador que cayó desde el techo de un invernadero al intentar evadir la intervención.

ICE inicia redadas en campos agrícolas contra migrantes latinoamericanos. También protestan contra la política migratoria de Trump. (10/07/25) Foto: AP
ICE inicia redadas en campos agrícolas contra migrantes latinoamericanos. También protestan contra la política migratoria de Trump. (10/07/25) Foto: AP

Mega redada en Hyundai

Durante el 4 de septiembre de 2025, autoridades migratorias estadounidenses llevaron a cabo una de las operaciones más grandes de su tipo en años, que dejó 475 personas detenidas, entre ellas 23 de nacionalidad mexicana.

La acción, realizada en una planta conjunta de Hyundai y LG Energy Solution dedicada a baterías y vehículos eléctricos, incluyó la participación de ICE y otras agencias federales.

Esta foto, difundida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos el 5 de septiembre de 2025, supuestamente muestra a un agente de policía de Investigaciones de Seguridad Nacional durante una orden de registro federal en una empresa de Ellabell, Georgia, el 4 de septiembre de 2025. Foto: AFP
Esta foto, difundida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos el 5 de septiembre de 2025, supuestamente muestra a un agente de policía de Investigaciones de Seguridad Nacional durante una orden de registro federal en una empresa de Ellabell, Georgia, el 4 de septiembre de 2025. Foto: AFP

El operativo generó revuelo, tanto entre las familias de los trabajadores como entre la comunidad internacional, ya que muchos de los detenidos, incluidos otros inmigrantes de diversas nacionalidades como coreanos o latinoamericanos, estaban pendientes de resolución de su situación migratoria o contaban con permisos temporales.

Muere migrante por tiroteo en Texas

La madrugada del 24 de septiembre de 2025 se registró un tiroteo cuando un agresor abrió fuego desde un edificio cercano contra el centro de detención del ICE en la zona de North Stemmons Freeway en Dallas, Texas, dejando a dos muertos, entre ellos un migrante.

Una de las víctimas, fue identificada como Miguel Ángel García Hernández, mexicano de 32 años, quien permaneció varios días hospitalizado en estado crítico tras recibir múltiples impactos de bala durante el ataque, antes de ser desconectado del soporte vital por la gravedad de sus heridas.

Médicos trasladan el cuerpo del sospechoso, cerca del lugar del tiroteo en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en Dallas. Foto: de Julio Cortez. AP
Médicos trasladan el cuerpo del sospechoso, cerca del lugar del tiroteo en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en Dallas. Foto: de Julio Cortez. AP

Tras el ataque, familiares de las víctimas y ONG defensoras de migrantes han exigido mayor atención a la seguridad y condiciones dentro de las instalaciones de ICE.

El ataque fue investigado por autoridades tanto locales como federales y se suma a un año en que las muertes de migrantes bajo custodia de ICE alcanzaron niveles récord.

2025: Año en el que aumentaron los asesinatos de migrantes

Durante 2025, al menos 32 personas murieron durante operativos de ICE, lo que convirtió al año en uno de los más mortíferos en Estados Unidos, ya que esta cifra no se alcanzaba desde el 2004 y han ocurrido durante la segunda administración de Donald Trump.

Por su parte, durante el mandato del demócrata Joe Biden, 46 personas perdieron la vida por ICE, esto según el periódico The Guardian.

Ahora bien, por el lado de las detenciones migratorias, para mediados de diciembre del año pasado la agencia tenía en detención a 68 mil 440; casi el 75% de ellas no tenía antecedentes penales.

Número de decesos a manos de ICE de los últimos 20 años, de 2004 a 2025. (07/01/26) Foto: The Guardian con datos de recopilados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, American Oversight y Médicos por los Derechos Humanos.
Número de decesos a manos de ICE de los últimos 20 años, de 2004 a 2025. (07/01/26) Foto: The Guardian con datos de recopilados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, American Oversight y Médicos por los Derechos Humanos.

Además, diciembre también fue el mes más mortífero bajo custodia del ICE ya que seis personas murieron.

