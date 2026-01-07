Más Información

Venezuela negocia con EU venta de volúmenes de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales", afirma

Morena alista fastrack para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; preven recibir hoy la notificación

Trump evalúa "activamente" la compra de Groenlandia; no descarta la opción militar: Casa Blanca

Caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa; FGJ busca al responsable y judicializará el hecho

"Váyanse al carajo": alcalde de Minneapolis a ICE tras tiroteo; Inmigración afirma que actuó en defensa propia al abatir a mujer de EU

Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

VIDEO: EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

EU pone a Diosdado Cabello al nivel de Bin Laden; esta es la millonaria recompensa que ofrecen por él

VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cártel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México

Pemex bajo presión; inversión en Venezuela puede desplazar atractivo de México, advierte IMCO

Sheinbaum aborda con cónsules y embajadores situación en Venezuela y EU; revisan planes para 2026 y “momento histórico”

Josefa González-Blanco, la embajadora que da paso a Gertz Manero en Reino Unido; estas son sus polémicas

El presidente de la Cámara de Representantes de , Mike Johnson, informó el miércoles que el primer discurso sobre el Estado de la Unión de Donald Trump en su segundo mandato será el 24 de febrero.

"Esperamos seguir avanzando en el importante trabajo que tenemos por delante en 2026, sirviendo al pueblo estadounidense, defendiendo la libertad y preservando este gran experimento de autogobierno", escribió Johnson, también republicano, en una carta dirigida a Trump.

"Con ese fin, es para mí un honor y un gran privilegio invitarlo a dirigirse a una Sesión Conjunta del Congreso el martes 24 de febrero de 2026, en el recinto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos", añadió la misiva.

