El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, informó el miércoles que el primer discurso sobre el Estado de la Unión de Donald Trump en su segundo mandato será el 24 de febrero.
"Esperamos seguir avanzando en el importante trabajo que tenemos por delante en 2026, sirviendo al pueblo estadounidense, defendiendo la libertad y preservando este gran experimento de autogobierno", escribió Johnson, también republicano, en una carta dirigida a Trump.
"Con ese fin, es para mí un honor y un gran privilegio invitarlo a dirigirse a una Sesión Conjunta del Congreso el martes 24 de febrero de 2026, en el recinto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos", añadió la misiva.
