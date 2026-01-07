Más Información

Venezuela negocia con EU venta de volúmenes de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales", afirma

Venezuela negocia con EU venta de volúmenes de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales", afirma

Morena alista fastrack para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; preven recibir hoy la notificación

Morena alista fastrack para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; preven recibir hoy la notificación

Trump evalúa "activamente" la compra de Groenlandia; no descarta la opción militar: Casa Blanca

Trump evalúa "activamente" la compra de Groenlandia; no descarta la opción militar: Casa Blanca

Caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa; FGJ busca al responsable y judicializará el hecho

Caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa; FGJ busca al responsable y judicializará el hecho

"Váyanse al carajo": alcalde de Minneapolis a ICE tras tiroteo; Inmigración afirma que actuó en defensa propia al abatir a mujer de EU

"Váyanse al carajo": alcalde de Minneapolis a ICE tras tiroteo; Inmigración afirma que actuó en defensa propia al abatir a mujer de EU

Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

VIDEO: EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

VIDEO: EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cártel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México

VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cártel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México

Trump recibirá a petroleras el viernes para hablar de Venezuela; EU pide acceso total a explotación de petróleo

Trump recibirá a petroleras el viernes para hablar de Venezuela; EU pide acceso total a explotación de petróleo

Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a cónsules y embajadores; resalta “cooperación cultural” con distintas naciones

Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a cónsules y embajadores; resalta “cooperación cultural” con distintas naciones

Josefa González-Blanco, la embajadora que da paso a Gertz Manero en Reino Unido; estas son sus polémicas

Josefa González-Blanco, la embajadora que da paso a Gertz Manero en Reino Unido; estas son sus polémicas

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

Tras la captura de el pasado sábado en una operación militar estadounidense, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello encabeza ahora junto al terrorista indio Dawood Ibrahim la lista de las mayores recompensas ofrecidas por Estados Unidos: 25 millones de dólares, igual a la que se ofreció inicialmente por el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.

La cifra de 25 millones de dólares ofrecida en el caso de Cabello se actualizó en enero de 2025, ya que hasta entonces se prometían 10 millones por información que condujera a su arresto y/o condena.

En el cartel que pide enviar cualquier pista a la Administración de Control de Drogas () estadounidense, se apunta que se le busca por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas.

Lee también:

La de Cabello no es la única de 25 millones en activo. Washington ofrece esa misma cantidad por Ibrahim, considerado el cerebro de los atentados terroristas de Bombay de 1993, que causaron 157 muertos, y cuyo paradero se ignora desde hace años aunque la India lo ubica en Pakistán, algo que Islamabad niega.

Recompensa de 15 mdd por ministro de Defensa de Venezuela iguala la de "El Mencho"

Destaca además la recompensa de 15 millones que Washington propone por el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, por información que conduzca a su arresto y/o condena por "conspiración para distribuir cocaína a bordo de un avión matriculado en Estados Unidos", según el aviso del 10 de enero de 2025.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en La Guaira, Venezuela, el 8 de septiembre de 2025. Foto: AFP
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en La Guaira, Venezuela, el 8 de septiembre de 2025. Foto: AFP

La recompensa por Padrino lo pone a la altura de otros buscados por narcotráfico como el mexicano Nemesio Rubén Oseguera "El Mencho", el fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por el que también Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares.

EU ofreció 50 mdd por Nicolás Maduro

La recompensa más alta ofrecida por Estados Unidos, de 50 millones, era hasta ahora la que pesaba sobre Maduro, que fue capturado el pasado 3 de enero en Caracas junto a su mujer, Cilia Flores, y que actualmente está en una cárcel de Nueva York a la espera de ser procesado por delitos relacionados con el narcotráfico.

Lee también:

Aunque el Congreso estadounidense había autorizado elevar a 50 millones la cuantía ofrecida por Bin Laden, el FBI no llegó a aprobar ese incremento.

El líder de falleció el 2 de mayo de 2011 en Paquistán en el marco de la operación Lanza de Neptuno, y ese mismo año desde la administración estadounidense se afirmó que nadie recibiría los 25 millones al considerar que la redada que condujo a su muerte fue resultado de la inteligencia electrónica.

Por información que conduzca a la captura del actual líder de facto de Al-Qaeda, el egipcio Saif al Adel, el Departamento de Estado ofrece 10 millones de dólares.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit Este es el tiempo mínimo que debes trabajar para obtener un crédito. Foto: Especial

Infonavit: Este es el tiempo mínimo que debes trabajar para obtener un crédito

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

Renovar el pasaporte mexicano en 2026: costos actualizados, requisitos y trámite paso a paso

Vuelos baratos/iStock/Valerii Evlakhov

Estas son las fechas más baratas para volar en Estados Unidos este 2026

Aeroméxico. iStock/Boarding1Now

Aeroméxico se posiciona como la aerolínea más puntual del mundo: Aquí el Top 10

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026