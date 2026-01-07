Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cartel de Sinaloa; era introducida en rocas de mármol importadas de México

Agentes de la Policía Nacional española, en colaboración con la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense, han desarticulado la considerada mayor organización de tráfico de metanfetamina en Europa, droga que era introducida en España oculta en cargamentos de piedras de mármol importadas de México.

En esta intervención, segunda fase de la Operación Saga, que resultó en la segunda mayor aprehensión de metanfetaminas en el continente, fueron detenidas nueve personas, informó este miércoles la Dirección General de la Policía en una nota de prensa.

Entre los arrestados hay un miembro del Cártel de Sinaloa y el propietario de una empresa de mármoles que recepcionaba las piedras importadas de México con las que se introducía la droga.

En la primera fase de esta operación, en 2024, fue desmantelado, en colaboración con la DEA, el mayor punto de abastecimiento de estas drogas en Europa con 1.800 kilos de metanfetaminas incautados a una organización hispano-mexicana que permitía el tráfico de esta sustancia a través de Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

40 kilos de metanfetamina en una estatua

Tras este golpe, los agentes, dirigidos por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional española, detectaron que los miembros de la organización estaban tratando de reestructurarse económicamente tanto en México como en España.

En julio de 2024, la Policía arrestó en Tenerife a un histórico narcotraficante de la isla, presunto receptor de un cargamento de 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de mármol de más de un metro y medio de altura.

Metanfetaminas. Foto: ilustrativa.

Un miembro del Cártel de Sinaloa y 38 kilos de marihuana

El pasado septiembre, los investigadores detuvieron a un miembro del Cártel de Sinaloa escondido en un piso de Madrid del que apenas salía y que recibía un sueldo de 2.500 euros (unos 2.900 dólares) mensuales a cambio de su silencio, ya que había participado en la introducción en Alicante de los 1.800 kilos incautados.

A su vez, se interceptó un cargamento de 38 kilogramos de marihuana que habían enviado a Finlandia, tras lo que se procedió, gracias a la colaboración con las autoridades locales, a la detención del receptor, que se había trasladado allí exclusivamente para hacerse cargo del envío.

Detienen al líder e intervienen 3 millones en un búnker

Tras varias averiguaciones, los agentes detuvieron a un empresario que empleaba su empresa de mármoles para introducir la sustancia estupefaciente oculta en piedras de este material importadas de México.

En el registro realizado en una de sus naves industriales, se encontraron cerca de 3.000.000 de euros (unos 3.5 millones de dólares) ocultos en un búnker bajo el suelo.

A su vez, se procedió a la detención del presunto líder de esta red criminal de narcotransportistas, que coordinaba las operativas entre Dubái y México, y al arresto de los restantes miembros del grupo.

