Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si “no hace lo correcto”, afirma Trump; es nombrada presidenta interina

Medios en EU difunden nuevas fotos de Nicolás Maduro; ABC News lo muestra esposado y bajo custodia de la DEA

"El infierno en Brooklyn" y sus famosos habitantes; la prisión que alberga a "El Mayo", "El Chapo"... y ahora a Nicolás Maduro

Nicolás Maduro, el conductor de autobús heredero del chavismo

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

OEA convoca sesión extraordinaria tras captura de Maduro por EU; operación militar provoca inquietud en AL

Delcy Rodríguez, chavista y figura clave en la economía de Venezuela; asume liderazgo tras captura de Maduro

El discurso de Hugo Chávez que resurgió 20 años después; alertó sobre acusaciones por narco e intervención en Venezuela

Maduro desea "feliz año nuevo" en EU; difunden video tras ser capturado

México, Cuba y Colombia, ¿en la mira de EU?

Luisa Alcalde: La 4T es el movimiento de izquierda más fuerte del mundo; tenemos líderes políticos como AMLO y Sheinbaum

Hallan sin vida al empresario tequilero, Adrián Corona; fue secuestrado en Jalisco

A un día de la detención del presidente , medios estadounidenses difundieron nuevas fotografías en las que se le observa bajo custodia de autoridades norteamericanas.

Las imágenes, obtenidas por ABC News, muestran a Maduro esposado, vestido con sudadera azul, gorro de invierno y pantalón negro, con calcetas y sandalias, mientras es escoltado por el administrador de la Agencia Antidrogas (DEA), Terry Cole, y otros agentes federales tras aterrizar en Nueva York.

Tras su captura en una operación militar de Estados Unidos en Venezuela, el presidente venezolano fue trasladado a Nueva York, donde aterrizó el sábado 3 de enero y se prevé que comparezca junto a su esposa, Cilia Flores, ante un tribunal federal para responder a acusaciones de .

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es escoltado por el administrador de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, Terry Cole, después de llegar a la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart en Newburgh, Nueva York, el 3 de enero de 2026. Foto: ABC News
Al llegar a suelo norteamericano, Maduro fue recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC, por sus siglas en inglés), mejor conocido como “el .

Se trata de la única prisión federal en Nueva York y que ha sido objeto de denuncias por falta de personal, delincuencia dentro de sus instalaciones y las duras condiciones de vida de sus reos en las celdas.

En esta cárcel alberga actualmente a reconocidos capos del narcotráfico internacional y a figuras mediáticas como a Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; además de la británicaGhislaine Maxwell, socia y cómplice del depredador sexual ya fallecido y , acusado de asesinar al director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare.

