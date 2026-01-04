Medios en EU difunden nuevas fotos de Nicolás Maduro; ABC News lo muestra esposado y bajo custodia de la DEA

Más Información
A un día de la detención del presidente Nicolás Maduro, medios estadounidenses difundieron nuevas fotografías en las que se le observa bajo custodia de autoridades norteamericanas.
Las imágenes, obtenidas por ABC News, muestran a Maduro esposado, vestido con sudadera azul, gorro de invierno y pantalón negro, con calcetas y sandalias, mientras es escoltado por el administrador de la Agencia Antidrogas (DEA), Terry Cole, y otros agentes federales tras aterrizar en Nueva York.
Tras su captura en una operación militar de Estados Unidos en Venezuela, el presidente venezolano fue trasladado a Nueva York, donde aterrizó el sábado 3 de enero y se prevé que comparezca junto a su esposa, Cilia Flores, ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo.
Al llegar a suelo norteamericano, Maduro fue recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC, por sus siglas en inglés), mejor conocido como “el infierno de Brooklyn”.
Se trata de la única prisión federal en Nueva York y que ha sido objeto de denuncias por falta de personal, delincuencia dentro de sus instalaciones y las duras condiciones de vida de sus reos en las celdas.
En esta cárcel alberga actualmente a reconocidos capos del narcotráfico internacional y a figuras mediáticas como a Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; además de la británicaGhislaine Maxwell, socia y cómplice del depredador sexual ya fallecidoJeffrey Epstein y Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare.
Militares reconocen a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela; asumirá el poder por 90 días
