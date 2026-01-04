Más Información

Maduro desea "feliz año nuevo" en EU; difunden video tras ser capturado

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

Ataque de EU en Venezuela deja al menos 40 muertos, reporta New York Times; hay militares y civiles entre las víctimas

Ningún país está a salvo de una posible intervención de EU, señala experta; ataque a Venezuela sienta "precedente negativo"

EU ocupará el vacío que deja Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta la transición

Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

EU captura a Nicolás Maduro: Así fue “Absolute Resolve”, la operación para detener al líder venezolano

Países de AL han buscado a México tras ataque de EU a Venezuela, dice Sheinbaum; hace un llamado a la unidad

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

AMLO sale de su retiro y acusa secuestro de Maduro por EU; "mis convicciones me impiden callar"

México pide a connacionales no viajar a Venezuela; pide contactar a Embajada

La madrugada de este sábado, se registraron fuertes alrededor de las 02:00 horas locales (06:00 horas GMT) en Caracas, Venezuela, anunciando la intervención de Estados Unidos para capturar al líder Nicolás Maduro.

Dichos estallidos fueron producto de la flora de guerra en el caribe, ordenada por el presidente estadounidense, , quien hizo mención de la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela, afirmando que el mandatario Nicolás Maduro no se quedaría en el poder.

Tras ataque de EU en Venezuela, cientos de comercios permanecen cerrados por lo que venezolanos hacen filas para comprar comida en donde se pueda. FOTO: Jacinto Oliveros / AFP
Tras ataque de EU en Venezuela, cientos de comercios permanecen cerrados por lo que venezolanos hacen filas para comprar comida en donde se pueda. FOTO: Jacinto Oliveros / AFP

Mundo 07:55 PM

Comercios permanecen cerrados en Venezuela

Las persianas color gris de los comercios permanecieron en su mayoría cerradas, pero ante largas filas de compradores nerviosos algunos supermercados decidieron abrir a medias, sin permitir la circulación dentro de las tiendas.
En el barrio tradicional de La Candelaria reina la tranquilidad, mientras que en otros usualmente bulliciosos son pocos los transeúntes en la calle.
Los bombardeos agarraron a Nelson Pabón, de 53 años, con "la nevera vacía". En las afueras de un abasto solo halla algunos alimentos para la semana, pero tiene "fe en Dios en que todo se va a normalizar pronto".


Tras ataque de EU en Venezuela, cientos de comercios permanecen cerrados por lo que venezolanos hacen filas para comprar comida en donde se pueda. FOTO: Jacinto Oliveros / AFP
Tras ataque de EU en Venezuela, cientos de comercios permanecen cerrados por lo que venezolanos hacen filas para comprar comida en donde se pueda. FOTO: Jacinto Oliveros / AFP

Mundo 07:53 PM

Donald Trump ha ofrecido a las compañías petroleras estadounidenses recuperar los activos decomisados por Venezuela

El gobierno de Donald Trump ha ofrecido a las compañías petroleras estadounidenses recuperar los activos decomisados por Venezuela a cambio de que inviertan en la reactivación de la industria petrolera de ese país venezolano, según fuentes citadas por Político.
Funcionarios de la Casa Blanca han comunicado en las últimas semanas a los ejecutivos petroleros que, si desean una compensación por sus propiedades confiscadas, deben estar preparados para regresar a Venezuela ahora e invertir considerablemente en la reactivación de su destrozada industria petrolera, según dos personas familiarizadas con la gestión del gobierno, que hablaron con el medio.
La oferta ha estado sobre la mesa durante los últimos 10 días, declaró un funcionario de la industria familiarizado con las conversaciones citado por la política.
No obstante, la infraestructura actual está tan deteriorada que “nadie en estas empresas puede evaluar adecuadamente” qué se necesita para que esté operativa, añadió.


Tras ataque de EU en Venezuela, cientos de comercios permanecen cerrados por lo que venezolanos hacen filas para comprar comida en donde se pueda. FOTO: Jacinto Oliveros / AFP
Tras ataque de EU en Venezuela, cientos de comercios permanecen cerrados por lo que venezolanos hacen filas para comprar comida en donde se pueda. FOTO: Jacinto Oliveros / AFP

Mundo 07:51 PM

Ecuador restringe ingreso de venezolanos a su país

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador informó que a partir de este 3 de enero, restringió el ingreso de venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro a su territorio.
De acuerdo con un comunicado, estas medidas serán aplicadas a: Funcionarios públicos
Miembros de las fuerzas armadas y seguridad
Empresarios
El gobierno de Ecuador, encabezado por Daniel Noboa, aseguró que no permitirá el abuso de las figuras de asilo político y refugio.


Tras ataque de EU en Venezuela, cientos de comercios permanecen cerrados por lo que venezolanos hacen filas para comprar comida en donde se pueda. FOTO: Jacinto Oliveros / AFP
Tras ataque de EU en Venezuela, cientos de comercios permanecen cerrados por lo que venezolanos hacen filas para comprar comida en donde se pueda. FOTO: Jacinto Oliveros / AFP

Mundo 07:38 PM

Captura de Maduro deja 40 muertos en Venezuela

El ataque de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro dejó 40 muertos, esto de acuerdo con The New York Times. 

