Maduro desea "feliz año nuevo" en EU; difunden video tras ser capturado

Nicolás Maduro, el conductor de autobús heredero del chavismo

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

Ataque de EU en Venezuela deja al menos 40 muertos, reporta New York Times; hay militares y civiles entre las víctimas

"La estructura de mi casa vibraba. No había luz, internet, ni teléfono"; periodista narra la noche del bombardeo en Caracas

México, Cuba y Colombia, ¿en la mira de EU?

Papa León XIV pide garantizar soberanía y paz en Venezuela tras detención de Maduro

Ella es Delcy Rodríguez, chavista y figura clave en la economía de Venezuela; asume liderazgo tras captura de Maduro

“México debe dar prioridad a la negociación del T-MEC”, dicen especialistas en medio de crisis por Venezuela

AMLO sale del retiro en apoyo a Maduro; lo tunde la oposición

A Pemex le sale más barato importar que producir

El complejo renacer de Acapulco Diamante

Ciudad del Vaticano. El ha afirmado este domingo que “el bien del pueblo venezolano debe prevalecer” ante cualquier otra consideración, tras la captura del presidente por parte de Estados Unidos, y ha urgido a garantizar la soberanía y el Estado de derecho en el país caribeño.

“Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en . El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz”, dijo desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

El pontífice reclamó “garantizar la soberanía del país, asegurar el Estado de derecho inscrito en la Constitución, respetar los y civiles de todos y cada uno”.

Pero también animó a trabajar “por construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil ” del país sudamericano.

León XIV pidió a rezar por el futuro de Venezuela y pidió la intercesión de la patrona del país, la Virgen de Coromoto, y de sus dos primeros santos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, precisamente canonizados por él mismo el pasado 19 de octubre.

El pontífice estadounidense, también con nacionalidad peruana por sus años como misionero y obispo y gran conocedor de , se ha referido en varias ocasiones y con la máxima cautela a Venezuela desde que fuera elegido en cónclave el pasado 8 de mayo.

La última vez fue durante el vuelo de regreso de su viaje a Líbano el 2 de diciembre, cuando apostó por buscar el diálogo e incluso “presiones económicas” para favorecer un cambio en el país caribeño, frente a las amenazas del presidente estadounidense .

“Creo que siempre es mejor buscar maneras de diálogo o presión, quizá presiones económicas, pero buscando otra manera para cambiar, si es así lo que quiere hacer Estados Unidos”, sostuvo.

Un mes antes, el 4 de noviembre desde su residencia de Castel Gandolfo, volvió a abogar por el diálogo para aliviar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, en pleno operativo de Washington contra los barcos presuntamente del narco en el .

Una postura que fue agradecida por el propio Maduro: “Gracias papa León, muchas gracias”, respondió el entonces mandatario durante el congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela.

En septiembre, poco antes de la canonización de los dos primeros santos de Venezuela, la líder opositora pidió al papa interceder por los presos políticos en el país suramericano.

Por otro lado, el tema es seguido con interés en una Santa Sede que tiene al arzobispo venezolano Edgar Peña Parra como sustituto o “número dos” de su Secretaría de Estado, dirigida por el cardenal Pietro Parolín, hasta el 2013 nuncio en el país sudamericano.

