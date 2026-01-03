Más Información

Maduro ya está en EU; avión que lo traslada aterriza en Nueva York

Estados Unidos descabeza al gobierno de Venezuela; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

AMLO sale de su retiro y acusa secuestro de Maduro por EU; "mis convicciones me impiden callar"

EU ocupará el vacío que deja Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta la transición

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

EU captura a Nicolás Maduro: Así fue “Absolute Resolve”, la operación para detener al líder venezolano

Trump difunde foto de captura de Nicolás Maduro; es trasladado a Nueva York

Países de AL han buscado a México tras ataque de EU a Venezuela, dice Sheinbaum; hace un llamado a la unidad

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

Manifestantes “estrenan” embajada de EU en México; exigen liberación de Maduro y paz en Venezuela

EU acusa a Maduro de alianzas con cárteles mexicanos como el de Sinaloa y "Los Zetas"; dio pasaportes a narcotraficantes

Washington.- Elementos del gobierno de habrían ayudado a vigilar la ubicación del mandatario, Nicolas Maduro, de acuerdo con la Agencia central de Inteligencia () citada por el New York Times.

La CIA, indicaron las fuentes, produjo la información de inteligencia que condujo a la detención de Maduro mediante la vigilancia de sus movimientos y su patrón de vida, adelantó el medio.

Los agentes en Venezuela, trabajando clandestinamente desde agosto de 2025, recopilaron datos clave que permitieron planificar la operación de forma precisa.

No se ha aclarado cómo se reclutó a la fuente venezolana que facilitó la ubicación de Maduro.

Sin embargo, exfuncionarios señalaron que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por información que condujera a su captura pudo haber contribuido a obtener la cooperación necesaria.

Aunque la CIA tuvo un papel central en la obtención de inteligencia y la planificación de la misión, la operación fue ejecutada por fuerzas de operaciones especiales del ejército estadounidense bajo autoridad de aplicación de la ley, y no como una misión directa de la agencia.

Funcionarios consultados por medios estadounidenses describieron la operación como producto de "meses de meticulosa planificación" y destacaron que Maduro estuvo "intervenido" desde el inicio del operativo.

