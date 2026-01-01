Más Información

Muere mujer de 73 años que era atendida por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sube a 14 cifra de fallecidos

Reportan alrededor de 40 muertos y 115 heridos por incendio en bar de Suiza durante festejos de Año Nuevo

VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza

¡No guardes la cobija del tigre! Activan doble alerta por bajas temperaturas en 6 alcaldías de CDMX para este 2 de enero de 2026

Activan fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en el sureste del Valle de México

Ataque durante los primeros minutos del 2026 deja un policía muerto y otro lesionado en Tocumbo, Michoacán; los criminales lograron huir

Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Ryan Wedding, el "Pablo Escobar moderno" ligado al Cártel de Sinaloa; el exatleta por el que ofrecen 15 millones de dólares

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

Caen tres presuntos integrantes de célula delictiva dedicada al robo de divisas en el AICM

Detienen a exalcalde de Atoyac, Veracruz; es acusado de asesinar a una persona en abril de 2025

Roma. El inauguró 2026 el jueves con un llamado a la paz, destacando en particular a los países “ensangrentados por el conflicto” y a las heridas por la violencia.

León XIV celebró una misa de en la Basílica de San Pedro y luego pronunció una oración especial al mediodía desde su estudio con vista a la plaza, que estaba llena de peregrinos y turistas en un día brillante y frío.

El papa señaló que el 1 de enero marca el Día Mundial de la Paz de la Iglesia y aprovechó la ocasión para emitir una oración.

“Recemos todos juntos por la paz: primero, entre las naciones ensangrentadas por el y el sufrimiento, pero también dentro de nuestros hogares, en familias heridas por la violencia o el dolor”, afirmó.

Luego de una ajetreada temporada navideña, León XIV tiene unos días de descanso antes de celebrar la festividad de la Epifanía de la Iglesia el 6 de enero. Ese mismo día cierra oficialmente el Año Santo 2025, la celebración que ocurre una vez cada cuarto de siglo y que atrajo a millones de peregrinos a Roma.

Inmediatamente después, presidirá una reunión de dos días de todo el Colegio de Cardenales, los príncipes de la que lo eligieron papa, así como aquellos que tienen más de 80 años y no participaron en el cónclave, pero que aún forman parte del colegio. León XIV está resucitando una tradición en gran medida evitada por el papa Francisco de convocar a los cardenales de vez en cuando para buscar su consejo sobre cómo gobernar la , que cuenta con mil 400 millones de fieles.

