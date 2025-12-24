Más Información

Sheinbaum desea feliz Navidad a mexicanos; recuerda que "somos la risa que sana y el recuerdo que acompaña"

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo, "El Chapito" comparecen en Puente Grande; son acusados de delincuencia organizada

¿Qué propone la “Ley Esposa”? La reforma que pone en discusión la paridad y el poder político

Giran 25 órdenes de aprehensión contra responsables del incendio de Waldo’s en Hermosillo; cierran 68 sucursales en Sonora

Mensaje navideño de Raúl Rocha Cantú desvía la conversación hacia la polémica de Miss Universo 2025

Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión

Anticorrupción investiga conflicto entre empresas por licitación de vales de despensa; "que violar la ley sea más caro que cumplirla"

Nochebuena con mucho frío; SMN prevé temperaturas de -10 grados en el centro y norte del país

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

El celebró este miércoles la primera misa de Navidad de su pontificado en la basílica de San Pedro en el , donde envió un mensaje de "caridad y esperanza".

Poco antes de la misa, el papa estadounidense salió a la plaza de San Pedro para saludar a unos 5 mil fieles congregados bajo la lluvia para ver la ceremonia en pantallas gigantes, por falta de espacio en el interior de la basílica.

"La basílica de San Pedro es muy grande, pero desgraciadamente no lo suficiente para recibirlos a todos. Los admiro y respeto, y les agradezco por su coraje y el deseo de estar aquí esta noche", dijo en inglés.

Ante los cardenales, obispos, diplomáticos y unos 6 mil fieles, León XIV, que muestra un estilo más discreto que su predecesor Francisco, pronunció luego una homilía muy religiosa sin mencionar directamente temas de actualidad.

"Cuando una economía distorsionada lleva a tratar los hombres como mercancías, Dios se hace semejante a nosotros, revelando la dignidad infinita de cualquier persona", declaró el papa.

"Proclamamos la felicidad de Navidad, que es la fiesta de la fe, la caridad y la esperanza", agregó.

El papa León XIV. Foto: EFE
Cambios en la primera misa de Gallo del papa León

Esta ceremonia que conmemora el nacimiento de Cristo, una de las más solemnes del año, mezcló cantos tradicionales y gestos simbólicos. El Papa, de 70 años, decidió celebrarla a una hora más tardía que durante el pontificado de Francisco (19H30).

Otro cambio fue que León XIV presidirá el jueves por la mañana la misa del día del natalicio de Jesús, reanudando con una tradición que se remonta al pontificado de Juan Pablo II (1978-2005).

Pronunciará luego a las 12H00 (11H00 GMT) su bendición "Urbi et Orbi" (a la ciudad y al mundo) desde el balcón de la basílica, en la que el Papa se refiere a los conflictos en el mundo.

Ferviente defensor de una paz "desarmada y desarmante", se espera que el jefe de la Iglesia católica renueve sus llamados a la paz.

El martes por la noche, León XIV ya pidió una tregua de un día para Navidad en el mundo entero.

Ningún texto del Nuevo Testamento precisa el día y la hora de nacimiento de Jesús de Nazaret. Su celebración el 25 de diciembre en la tradición cristiana fue escogida en el siglo IV en Occidente.

Esta Navidad 2025 coincide con el cierre del Jubileo, "Año santo" de la Iglesia que atrajo millones de peregrinos a Roma.

