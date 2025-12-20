Más Información

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

IMSS quiere meter gol en Mundial con Oaxtepec y alojar equipos

IMSS quiere meter gol en Mundial con Oaxtepec y alojar equipos

Exigen a Salinas pagar 51 mil mdp; sí, detallen deuda responde

Exigen a Salinas pagar 51 mil mdp; sí, detallen deuda responde

Acusan a Citlalli Hernández de llamar a boicotear Totalplay de Salinas Pliego; "hablé de activismo frente a injusticias", revira

Acusan a Citlalli Hernández de llamar a boicotear Totalplay de Salinas Pliego; "hablé de activismo frente a injusticias", revira

VIDEO: Reportan que piloto "secuestró" avión en el AICM para exigir que le pagaran; autoridades inician investigación

VIDEO: Reportan que piloto "secuestró" avión en el AICM para exigir que le pagaran; autoridades inician investigación

Buscan que no se use IA como pruebas en juicios

Buscan que no se use IA como pruebas en juicios

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma

Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma

Niegan amparo a Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"; sigue preso en el Altiplano

Niegan amparo a Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"; sigue preso en el Altiplano

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

En operativo, cae secuestrador "El Chuleta" en Morelos; detienen a otros 38 generadores de violencia

En operativo, cae secuestrador "El Chuleta" en Morelos; detienen a otros 38 generadores de violencia

Aumenta CDMX recursos para programas sociales en 2026

Aumenta CDMX recursos para programas sociales en 2026

convocó el primer consistorio extraordinario de su pontificado, que se celebrará los próximos 7 y 8 de enero de 2026 en el Vaticano, con el objetivo de reforzar la comunión entre el y los cardenales, informó este sábado la Santa Sede.

"El ha convocado el primer consistorio extraordinario de su pontificado, que se celebrará los días 7 y 8 de enero de 2026", se lee en el comunicado de la oficina de prensa del Vaticano.

Este encuentro con los miembros del Colegio Cardenalicio se llevará a cabo inmediatamente después del cierre del Jubileo de la Esperanza, que culminará con el cierre de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro el 6 de enero.

Lee también

Según se detalla en el comunicado, el consistorio se desarrollará a lo largo de dos jornadas y estará caracterizado por "momentos de comunión y fraternidad, así como por tiempos dedicados a la reflexión, al compartir y a la oración".

León XIV ya celebró su primer consistorio ordinario el pasado 13 de junio para tratar sobre algunas causas de canonización. Foto: EFE
León XIV ya celebró su primer consistorio ordinario el pasado 13 de junio para tratar sobre algunas causas de canonización. Foto: EFE

Consistorio para "reforzar la comunión" entre Papa y cardenales

Dichos momentos, continúa la nota, "estarán orientados a favorecer un discernimiento común y a ofrecer apoyo y consejo" a León XIV en el ejercicio de su responsabilidad al frente de la Iglesia católica.

"El consistorio se sitúa en el contexto de la vida y misión de la Iglesia, y tiene como finalidad reforzar la comunión entre el Obispo de Roma y los cardenales, llamados a colaborar en la solicitud por el bien de la Iglesia universal", agrega.

Lee también

Este evento extraordinario será el primero que celebre la Santa Sede tras el que convocó el papa Francisco en agosto de 2022 para debatir sobre la Curia Romana y crear nuevos cardenales.

León XIV ya celebró su primer consistorio ordinario el pasado 13 de junio para tratar sobre algunas causas de canonización.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS 2026 ¿Cuándo depositan el primer pago a adultos mayores Calendario con fechas exactas y monto. Foto: Especial

Pensión IMSS 2026: este es el calendario de pagos para adultos mayores y el monto que recibirán

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada

CBP/ iStock/ PeopleImages

Errores más comunes por los que pueden negarte la entrada a Estados Unidos