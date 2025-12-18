Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV aceptó la renuncia del arzobispo de Nueva York, el cardenal Timothy Michael Dolan, presentada al haber cumplido la edad de jubilación (75 años) en febrero pasado y nombró como sustituto a Ronald A. Hicks, procedente de Chicago como el pontífice y con un pasado como misionero en América Latina, informó el Vaticano.

El papa estadounidense sustituye así al poderoso Dolan, un cardenal muy cercano a Donald Trump y con posiciones conservadoras, quien no obstante se expresó contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, al igual que todos los obispos de ese país.

Ahora, Nueva York, una de las sedes eclesiásticas más influyentes de Estados Unidos y con una importante presencia de parroquias y de comunidad inmigrante, estará dirigida por Ronald Aldon Hicks, nacido el 4 de agosto de 1967 en Illinois y licenciado en Filosofía en la Loyola University de Chicago.

El papa León XIV nombró a Ronald A. Hicks como arzobispo de Nueva York, en lugar de Timothy Dolan.

Hicks, nuevo arzobispo de Nueva York, un apasionado de la cultura latina

Ronald Hicks, el nuevo líder de la arquidiócesis de Nueva York, es un obispo apasionado por la cultura latina que pasó años trabajando en México y Centroamérica.

En una rueda de prensa celebrada esta mañana desde la emblemática Catedral de Saint Patrick, en la Quinta Avenida, el ahora arzobispo Hicks se dirigió brevemente en español a los feligreses.

"Quiero que sepan que tienen un obispo que no solo habla español, sino que también tengo un corazón enorme para la cultura latina y la gente hispana", aseguró Hicks, acompañado del que hasta ahora ha sido líder de la arquidiócesis neoyorquina, Timothy Dolan.

Hicks estuvo un año trabajando como voluntario en México, y posteriormente trabajó durante cinco años en El Salvador.

Además, recalcó con una sonrisa, tiene "dos sobrinos de Colombia, compadres puertorriqueños y muchos amigos de la República Dominicana".

Hicks afirmó en inglés sentir una "profunda afinidad" y una "gran confianza" con el papa al haber dedicado una parte de su sacerdocio a servir en América Latina, ya que León XIV vivió durante años en Perú.

El estadounidense, que ha ejercido los últimos cinco años como obispo de la Diócesis de Joliet, en Illinois, destacó de Nueva York que es una ciudad "rica en energía, lenguas, culturas y personas".

Pero reconoció que son "tiempos complejos y desafiantes, especialmente al enfrentar cuestiones de vida, fe, justicia, paz y sanación".

"Siento la esperanza que tantos trajeron a nuestras costas al llegar por este mismo puerto de Nueva York, incluida mi propia familia", apuntó.

Ronald Hicks, el nuevo arzobispo de Nueva York

Ronald Aldon Hicks fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis Metropolitana de Chicago el 21 de mayo de 1994.

En julio de 2005 se trasladó de Chicago a El Salvador y México para iniciar su mandato de cinco años como director regional de la organización "Nuestros Pequeños Hermanos (NPH)" en Centroamérica. NPH es un hogar dedicado a atender a más de 3 mil 400 niños huérfanos y abandonados en nueve países de Latinoamérica y el Caribe.

Posteriormente, de 2010 a 2014, el obispo Hicks fue decano de formación en el Seminario Mundelein en Chicago. El de septiembre de 2018, fue ordenado obispo auxiliar de la arquidiócesis y desde el 17 de julio de 2020 fue obispo de la diócesis de Joliet, Illinois.

Hicks forma parte del Comité sobre Clero, Vida Consagrada y Vocaciones de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB).

Es el nombramiento más importante del papa León XIV en Estados Unidos, donde en lo que lleva de pontificado ha designado, entre otros, a nuevos obispos en San Diego y en Monterrey (ambos en el estado de California) y en Austin (Texas).

