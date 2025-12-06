Más Información

Trump, Sheinbaum y Carney acordaron "trabajar juntos en el T-MEC", según el gobierno canadiense

Trump, Sheinbaum y Carney acordaron "trabajar juntos en el T-MEC", según el gobierno canadiense

Mbappé vs Haaland en el Mundial 2026: ¿Cuándo se enfrentarán Francia y Noruega?

Mbappé vs Haaland en el Mundial 2026: ¿Cuándo se enfrentarán Francia y Noruega?

Estos son los antecedentes de México ante sus rivales en el Grupo A; la estadística frente a Sudáfrica y Corea del Sur

Estos son los antecedentes de México ante sus rivales en el Grupo A; la estadística frente a Sudáfrica y Corea del Sur

Dua Lipa rinde homenaje a Selena en su último concierto de su gira Optimism Radical; canta "Amor prohibido"

Dua Lipa rinde homenaje a Selena en su último concierto de su gira Optimism Radical; canta "Amor prohibido"

Lo que se puede esperar de la Selección Mexicana en el Grupo A; el panorama del Tricolor, rumbo al Mundial de 2026

Lo que se puede esperar de la Selección Mexicana en el Grupo A; el panorama del Tricolor, rumbo al Mundial de 2026

Mundial 2026: Así se tomó la selfie histórica de Infantino junto a Sheinbaum, Trump y Carney

Mundial 2026: Así se tomó la selfie histórica de Infantino junto a Sheinbaum, Trump y Carney

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Godoy encabeza reunión nacional ya como titular de la FGR; avalan registro único de armas de fuego

Godoy encabeza reunión nacional ya como titular de la FGR; avalan registro único de armas de fuego

"25 años después"; Castañeda sube foto con Fox, Rubén Aguilar...

"25 años después"; Castañeda sube foto con Fox, Rubén Aguilar...

PRI cierra filas ante "acoso del gobierno"; Alejandro Moreno afirma que no dejará el país

PRI cierra filas ante "acoso del gobierno"; Alejandro Moreno afirma que no dejará el país

Acusan a exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación

Acusan a exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación

Washington.— El gobierno de Donald Trump busca restablecer la Doctrina Monroe de 1823 para consolidar a Estados Unidos como el principal poder del continente americano y restringir la presencia de fuerzas y competidores económicos fuera de la región, según la nueva política exterior divulgada por la Casa Blanca.

A semejanza de la Doctrina Monroe, la política exterior de Trump pretende impedir la intervención de potencias extranjeras en los asuntos del continente americano y, en esta nueva etapa, se enfocará en “reclutar” o “incorporar” aliados afines al gobierno estadounidense y “expandir” su influencia en la región.

Se trata de una aplicación más estricta de la política del expresidente James Monroe (1817-1825) para recuperar la primacía de Estados Unidos en el continente y proteger tanto su territorio como el acceso a zonas consideradas estratégicas en la región.

Washington buscará así impedir que potencias ajenas desplieguen fuerzas, recursos militares o adquieran activos críticos en América, al considerar que esto constituye un riesgo para la seguridad nacional.

Bajo la premisa de “incorporar”, el gobierno Trump espera trabajar con países aliados ya consolidados en la región para frenar la migración irregular, detener el flujo de drogas y reforzar la estabilidad tanto en tierra como en el mar. Se trata de gobiernos capaces de contribuir a una estabilidad tolerable, incluso más allá de sus propias fronteras, detalla.

Esas naciones tendrían un papel relevante en la contención de la migración irregular, el combate a los cárteles, el acercamiento de cadenas de producción y el fortalecimiento de economías locales. La propuesta indica que Estados Unidos recompensará a gobiernos y partidos que compartan su visión estratégica, pero subraya que también es posible trabajar con otros que, aunque tengan perspectivas diferentes, mantengan intereses comunes con EU.

Estados Unidos llama también a reconsiderar su presencia militar en el continente y busca alejar su despliegue en áreas cuya importancia ha disminuido.

También pretende reforzar la presencia de la Guardia Costera y la Marina para controlar rutas marítimas, frenar la migración irregular por mar y limitar el tráfico de personas y drogas. Plantea igualmente realizar despliegues dirigidos a asegurar la frontera y combatir a los cárteles, incluyendo el uso de fuerza letal cuando sea necesario, así como establecer o ampliar accesos en ubicaciones consideradas estratégicas.

El gobierno de Trump hace eco de las teorías de la ultraderecha y advierte del posible “fin de la civilización” europea dentro de dos décadas o menos.

El documento considera que a largo plazo varios miembros de la OTAN se convertirán en países “de mayoría no europea”, lo que abre el debate sobre si deberán seguir en la Alianza y mantener las relaciones actuales con Estados Unidos. “Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza en sí misma como civilización y que abandone su fallido enfoque en la asfixia regulatoria”, apunta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo