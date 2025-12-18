Más Información

Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas

Anulan criterio de oportunidad a Raúl Rocha Cantú; reactivan orden de aprehensión contra dueño de Miss Universo

La mañanera de Sheinbaum, 18 de diciembre, minuto a minuto

Productores y transportistas alcanzan acuerdos con el gobierno en seguridad y sector agroalimentario; suspenden los bloqueos

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

Segob: en administración de Trump retornaron más de 145 mil migrantes mexicanos; dan atención a connacionales con "México te abraza"

Alito Moreno afirma que México debe ser aliado de EU ante dictaduras como la de Maduro; "¡Venezuela libre ya!”

Anuncian apertura de planes de electricidad a privados; primer paquete será de 5 mil mdd

Legisladores sesionan menos de una hora y se van de vacaciones

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Los cuidaban… y los robaban; empresa de monitoreo satelital operaba para banda de robo a transporte

Miles de vehículos chocolate ahora son más irregulares

El papa León XIV denunció la carrera hacia la inteligencia artificial () en el ámbito militar, viendo en la "delegación a las máquinas un espiral destructivo", con motivo de su primer mensaje para la Jornada Mundial de la Paz.

"Constatamos hasta qué punto los avances tecnológicos y la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito militar radicalizaron la dimensión trágica de los conflictos armados", lamentó el papa estadounidense-peruano, que en varias ocasiones abogó por un uso ético de la IA desde su elección en mayo.

"Se asiste incluso a un proceso de desresponsabilización de los dirigentes políticos y militares, debido a la creciente 'delegación' a las máquinas de las decisiones relativas a la vida y la muerte de las personas humanas", añadió, viendo en ello un "espiral destructivo sin precedentes".

Drones autónomos, sistemas antimisiles dotados de algoritmos predictivos... En los últimos años, varios Estados aprovecharon el desarrollo de la IA para automatizar la vigilancia, la ciberdefensa y sus sistemas de armamento, lo que plantea interrogantes sobre posibles derivas éticas.

Al evocar "un gran sentimiento de impotencia ante el curso de los acontecimientos cada vez más incierto", el Papa también rechazó cualquier uso de la religión con fines políticos.

"Lamentablemente es cada vez más común en el panorama contemporáneo introducir palabras de la fe en el combate político, bendecir el nacionalismo y justificar religiosamente la violencia y la lucha armada", denunció.

Para el sumo pontífice la carrera mundial armamentística con fines preventivos es una "lógica antagonista que contribuye a la desestabilización del planeta, que se vuelve cada día más dramática e imprevisible".

Denuncia en particular la disuasión nuclear y el aumento exponencial del gasto militar.

Celebrada cada 1 de enero por la Iglesia católica desde 1968, la Jornada Mundial de la Paz es la ocasión para que el Papa publique un mensaje que llama a los fieles y a los responsables políticos a promover la paz y la justicia.

